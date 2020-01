Seminario-taller para catadores de cafés especiales culmina este sábado

Durante tres días 27 personas participan del seminario-taller “Introducción en cata de café para principiantes” organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés) para certificarse como catadores. El seminario que inició este jueves, 23 de enero culminará el próximo sábado, 25 de enero en Boquete, Chiriquí.

La SCAP lleva adelante este tipo de capacitaciones, debido a que el país es considerado por los expertos en café como un gigante de la caficultura mundial por su altísima calidad. En el seminario-taller participan miembros de la SCAP.

Willem Boot, de la empresa Boot Coffee, entrenador de los nuevos catadores y experto en la industria del café a nivel mundial, explicó que para sostener el crecimiento de la calidad del café de Panamá se tiene que educar a las nuevas generaciones y ellos van hacer parte de la continuidad de esta industria.

“Estamos haciendo una capacitación en la cata, para identificar los cafés por sus atributos por sus sabores distintos como el limón, chocolate, del aroma de jazmín, el sabor de una toronja o de otras frutas y los catadores se educan para identificar estos atributos”, dijo.

El mercado de los compradores de café es muy diferente y con muchas preferencias, donde los catadores deben estar preparados para platicar con los compradores y la catación es una metodología de medir calidad y se están implementando protocolos específicos para hacer este trabajo de forma objetiva.

La SCAP desarrolla este seminario como parte del programa de capacitación dirigido a los socios, agregó Daysi de Ruiz, secretaria ejecutiva de la SCAP, al explicar que más del 50% de los participantes corresponden a la nueva generación de productores de café especial, iniciativa que ayuda a fortalecer el conocimiento en la cata del café que es una de las principales áreas que garantiza la calidad del café.

Panamá lidera el mercado del café especial al vender en el 2019, la libra de café especial en $1,029 durante la subasta electrónica The Best of Panama, en un lote de 100 libras de café Geisha Natural, comentó Plinio Ruiz, presidente de la SCAP, al sostener que la organización busca seguir fortaleciendo la industria del café especial de Panamá.