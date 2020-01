Aclaración a la ciudadanía y medios de comunicación: Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Panamá, 28 de enero de 2020.- Hutchison Ports PPC (Panama Ports Company .S.A.) NO busca obtener una compensación monetaria de parte del Estado, independientemente del diseño final de la obra, sino minimizar las afectaciones a las operaciones del puerto y al conglomerado logístico Nacional.

El diseño original del proyecto afectaría la operación del muelle 6 del Puerto de Balboa, en el cual atracan embarcaciones de equipo rodado, carga general (rieles, varillas de acero, tuberías, etc.) y carga a granel (trigo, arroz, soya, maíz, etc.) muy necesaria para el país. Tan solo en el 2019, este muelle recibió más de 46 mil automóviles y más de 300 mil toneladas entre carga general y carga a granel. Obstruir la llegada de estos barcos, causaría afectaciones a la economía nacional, impactando negativamente a toda la cadena logística involucrada en este proceso, incluyendo avicultores, porcinocultores, ganaderos, transportistas, concesionarios, entre otros.

El pasado 6 de diciembre de 2019, Hutchison Ports PPC envió una carta a la Autoridad Marítima de Panamá y al Ministerio de Obras Públicas, indicando que el perjuicio causado a la terminal de Balboa bajo el diseño definido en esa fecha, sería de aproximadamente USD 69.2 millones. Cuantificando este impacto, estamos apoyando al Ministerio de Obras Públicas en sus negociaciones con el contratista para el re-diseño del proyecto, y así puedan salir beneficiadas todas las partes, incluyendo la República de Panamá. Reiteramos que la empresa no busca compensación monetaria del Estado.

Después de más de dos décadas administrando los puertos de Balboa y Cristóbal, Hutchison Ports PPC ha contribuido con más de USD CUATROCIENTOS VEINTITRES (423) millones en pagos directos al Estado panameño en concepto de canon por cada contenedor que es movilizado en ambos puertos y en concepto de dividendos. Hutchison Ports PPC aporta mensualmente más de USD 2.6 millones en salarios y USD 1.3 millones en seguridad social a favor de alrededor de 1,500 colaboradores. También genera alrededor de 25,000 empleos indirectos, entre cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas, que fungen como proveedoras de productos y de servicios para ambos puertos.

No solo nos centramos en la contribución y el desarrollo del país a través de nuevas inversiones en los próximos años, sino también en brindar el apoyo necesario al Gobierno Nacional para bien de todos los panameños. Hutchison Ports PPC (Panama Ports Company .S.A.) apoya los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional a través en crear infraestructuras y nuevos servicios, como lo es el 4to. Puente sobre el Canal de Panamá. Compartimos el objetivo, no solo de que el sistema de tráfico vehicular mejore, si no también, nos sentimos alentados por el impacto positivo que este proyecto tendrá en la calidad de vida de miles de familias panameñas.

