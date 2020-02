Siete comercios de la Avenida B incumplen con ley sobre bolsas reutilizables

Los agentes económicos presentaron copias no autenticadas del certificado de evaluación de conformidad, otros no reportaron el costo de las bolsas reutilizables y no mantenían el precio de las bolsas a la vista

La Ley 1 de 2018 que promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno. Cortesía | Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) verificó este lunes 39 almacenes mayoristas de la Avenida B en el corregimiento de Santa Ana, donde siete incumplían con la segunda fase de la Ley 1 de 2018 que promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno.

Los agentes económicos presentaron copias no autenticadas del certificado de evaluación de la conformidad, documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno, otros no reportaron los costos de las bolsas reutilizables a la Autoridad y no mantenían los precios de las bolsas a la vista.

Desde el 20 de julio 2019 al implementarse la Ley, la Acodeco ha emitido 46 sanciones, las que suman en unos $12,000.

Cabe destacar que la Ley 1 establece que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables. La Acodeco fiscalizará que en caso de cobrarlas, a los consumidores sea a precio de costo.

La entidad informó que los operativos continuarán a nivel nacional.