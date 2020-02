Formalizan contrato por $42.7 millones para diseño, suministro e instalación del sistema de trenes del ramal de la Línea 2

La contratación del Grupo de Empresas (GdE) para la ejecución del proyecto quedó establecido en la resolución de Gabinete N°9 del 11 de febrero de 2020, publicada en la Gaceta Oficial No. 28960-B

Tras su aprobación el 11 de febrero en Consejo de Gabinete, hoy se oficializó la contratación del Grupo de Empresas (GdE), para el diseño, suministro, instalación y pruebas de los elementos que conforman el Sistema Integral Ferroviario (SIF) para el ramal de la Línea 2 que conecta con el Instituto Técnico Superior Especializado (Itse) y el Aeropuerto Internacional de Tocumen (AIT).

Así quedó establecido en la resolución de Gabinete N°9 del 11 de febrero de 2020, publicada en la Gaceta Oficial No. 28960-B. El diseño, suministro, instalación y pruebas de los elementos que conforman el Sistema Integral Ferroviario tendrá un costo de $42.7 millones, sin incluir el 7% de impuesto de ITBMS, por estar el Metro de Panamá, S.A., exento de este pago, según la Ley 109 de 2013.

El Grupo de Empresas (GdE) está conformado por Alstom Transport, S.A., Asltom Panamá S.A., Compagnie Internacionale de Maintenance-C.I.M., Sofratesa de Panamá Inc., Sociedad Francesa de Tecnología Avanzada (Sofratesa) S.A., Thales SIX GTS France SAS, TCP Rail Inc. y TSO.

La empresa contratada “cuenta con la experiencia y el conocimiento de los Sistemas Integrados Ferroviarios (SIF) tanto en la Línea 1 como en la Línea 2 del Metro de Panamá, ya que efectuaron las instalaciones originales de estos sistemas y, en la actualidad, se encuentran ofreciendo el servicio de mantenimiento de los equipos y las actualizaciones de los softwares, afirmó el Consejo de Gabinete en su resolución.

El proyecto de Ramal de la Línea 2 contempla: los servicios de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, e interfaces con los sistemas integrados ferroviarios para la puesta en marcha del tramo que conecta esta línea con el ITSE y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Los sistemas integrados ferroviarios fueron contratados aparte por el Metro de Panamá, debido a que deben ser totalmente compatibles con los sistemas de la Línea.

El diseño, construcción de obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, e interfaces con los sistemas integrados ferroviarios del tramo del ramal de la Línea 2 está a cargo del Consorcio Línea 2 Ramal -que conformaron Odebrecht y FCC- a un costo de $88.75 millones. Tienen 28 meses (2 años y 4 meses) para su puesta en marcha.

La obra civil del ramal de la Línea 2 del Metro fue licitada bajo la modalidad de mejor valor con evaluación separada a través del acto público 2018-2-80-0-08-LS-001716 y contratada por separado del Sistema Integrado Ferroviario bajo el contrato N° MPSA-049-2018, el cual está debidamente refrendado por la Contraloría General y a la fecha se encuentra en ejecución, precisó la resolución.

Este ramal de 2 kilómetros aproximadamente de extensión es parte del componente civil para poner a funcionar la Línea 2 en su totalidad y se espera que la obra esté concluida entre febrero o marzo de 2022, justo para la inauguración de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en la ciudad de Panamá, lo que permitirá la movilización de turistas y las delegaciones que asistan a la cita deportiva.

Así será el ramal

El ramal de la Línea 2 del Metro es una extensión que se desprende dicha línea, luego de pasar la estación del Corredor Sur para ofrecer el servicio hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con una escala de servicio en el Instituto Técnico Superior Especializado.

De los 2 kilómetros, aproximados, de extensión que tendrá el ramal, 1,008 metros corresponden a una configuración de vía doble sobre un viaducto elevado y 951 metros en vía sencilla.

El proyecto incluye dos estaciones (Itse y AIT) con un andén de pasajeros cada una, un cambiavía frente a la estación Itse para permitir el cambio de configuración de vía doble a vía sencilla, y la instalación de aparatos de vía sobre la división del ramal en la vía principal de la Línea 2. Sobre el ramal circularán los mismos trenes de la Línea 2 del Metro.

El Gobierno estima que la obra beneficiará a más de 5 mil estudiantes, a 8 mil colaboradores de la terminal aérea y a los miles de turistas que visitan el país.