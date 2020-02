Juan Antonio Niño pide derecho a réplica

El señor Juan Antonio Niño envió carta dirigida a este diario para solicitar derecho a réplica que se reproduce intacta a continuación:

La presente misiva tiene como finalidad hacer uso del derecho a réplica sobre la publicación de La Estrella de Panamá del 17 de febrero del año en curso en primera plana y a seis columnas bajo el título: “Los vínculos financieros de Jaime Lasso, Odebrecht y la familia Varela”, mencionando también figuras prominentes del partido Panameñista, y dirigido a la página 4 bajo el título “Las conexiones bancarias de Lasso y Odebrecht”.

Como toda familia decente panameña, deseamos que haya justicia y que acabemos con los actos de corrupción que tanto han afectado a Panamá, no obstante, esta cruzada requiere fundamentalmente, que todos los actores del país, actuemos bajo los estrictos parámetros de la VERDAD. Sin embargo, contrariando la elemental ética que rige el periodismo, lo que significa asumir la verdad de los hechos que se informan, notamos como de forma sorprendente, se incluyó a centro de página nuestra imagen, sin que el contenido de la noticia guarde relación con nosotros o la empresa, es decir, la forma en que maliciosamente se tergiversó la información, da a entender que tendríamos algún tipo de vinculación con los hechos y las personas que allí se detallan, circunstancia que se aleja de la verdad.

Como consecuencia de lo anterior, RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE la forma en que fue presentada la publicación, ya que además de falsear la verdad de los hechos, no solo afecta nuestra reputación y prestigio, sino el de la empresa, y tampoco permite coadyuvar con el interés y responsabilidad nacional, para descubrir la verdad de los hechos que hoy se investigan.

Jamás hemos participado en operaciones de sobornos o ilícitas de ninguna clase y negamos categóricamente tener vínculos comerciales o políticos con ninguna de las partes mencionadas. No somos políticos partidistas, no estamos vinculados a ningún partido político y no hacemos negocios con funcionarios o instituciones del Estado.

Como empresa privada, Active Capital Holdings, fue una sociedad holding actor prominente en el ámbito comercial en el rubro de administración de riesgo y no tiene nexos con temas políticos o de gobiernos. Nuestras empresas nacen del esfuerzo profesional de más de 40 años de trabajo, dedicados a las finanzas locales e internacionales y jamás han participado en actos contrarios a la ley y las buenas prácticas. Asociar más de diez años de operaciones internacionales de nuestra empresa, con actos de corrupción es falso, tendencioso y un acto canalla.

Apelamos a la sensibilidad y comprensión de lo que significa y requiere construir y conservar vínculos personales y profesionales caracterizados por la credibilidad y la confianza, que no obstante al titánico esfuerzo, publicaciones como las del 17 de febrero de 2020, impactan negativamente local e internacionalmente.

Atentamente, Juan Antonio Niño, cédula 8-164-1922