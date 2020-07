Auditan Banco Hipotecario para conocer situación real de sus estados financieros

En una entrevista con este diario, el gerente general del Banco Hipotecario, Gean Marc Córdoba, dijo que actualmente están auditando la entidad bancaria, con el objetivo de conocer la situación real de sus estados financieros.

Señaló que la licitación para la auditoría se solicitó en diciembre 2019, debido a que al tomar el cargo se encontró conque en las administraciones anteriores se habían cometido algunos errores administrativos y legales.

Aunado a esto, precisó que la última auditoría financiera externa que se le había hecho al banco data del año 2013. Sin embargo, la que se hace en estos momentos "nos permitirá conocer la situación real del banco”, expresó Córdoba, sin dar mayores detalles de la empresa que los está auditando.

Explicó que, por ejemplo, el banco tiene dos tipos de clientes: los prestatarios que son aquellas personas que se acercan al banco y éste le hace un desembolso; y las personas que vienen de los proyectos del Ministerio de Vivienda, y como a éstos no se le hace un desembolso como tal, no se les puede llamar prestatarios, como cree que se estaba haciendo.

Córdoba fue nombrado en el cargo en julio de 2019 y, según contó, cuando llegó a la administración la cartera morosa rondaba los $109 millones.

Sin embargo, en febrero logró bajarla a $103 millones gracias a una serie de ferias para la actualización de datos, así como de reestructuración y cobros

Aunque está seguro que va a ser mucho menos porque ambos escenarios (tipos de clientes) estaban “revueltos”.

“No se puede contar como una deuda un desembolso que tú nunca hiciste. Simplemente lo cuentas como una cartera por cobrar no como una deuda que salió de tu patrimonio”, destacó Córdoba, quien desde el día uno se comprometió a "ordenar la casa".

Por ende, pidió a la empresa que está haciendo la auditoría que tiene que hacer una revisión en ambos rubros para poder tener números reales, y ahí sí conocer el balance real de cuánto es la cartera morosa.

Gean Marc Córdoba, gerente general del Banco Hipotecario. R. Barrios | La Estrella de Panamá

Se espera que el resultado de la auditoría y el balance actualizado del banco esté listo a finales del presente año.

Respecto a la moratoria, señaló que desde el 1 de julio están recibiendo la documentación de los clientes para que puedan acogerse a la moratoria hasta al 31 de diciembre de 2020.

La documentación se estará recibiendo a través de la línea que habilitaron, ya sea redes sociales, correo electrónico o central telefónica.

Señaló que pese a la moratoria, hasta el 30 de junio, más de 10,000 clientes estaban haciendo sus pagos respectivos, lo cual estuvo por encima de los pronósticos.

“Los pagos por ventanilla nos permite dar continuidad a los préstamos sociales de la institución”, resaltó Córdoba, quien apeló “a ese Panamá noble que está dando el apoyo, que siga manteniéndose firme en sus pagos”.

Y es que a su juicio “este pago representa o significa también que una vez salgamos de esta situación de pandemia, vamos a estar más preparados o más listos para reactivar los préstamos o reactivar la cartera del para poder brindar la misma función a muchas más familias”.

En ese sentido, manifestó que a la fecha el banco sigue recaudando aproximadamente $600 mil mensuales, cuando en su época normal recaudaba $1.2 millones mensuales.

Esto significa que cayó casi en un 50%, aunque tenían programado que iba a ser mayor la caída.

“Es bastante sobre todo para el momento en que la moratoria fue automática, en que simplemente dejabas de pagar y no pasaba nada”, indicó.

Hasta el 30 de junio, unos 4,000 clientes se han acogido a la moratoria del banco y se seguirá recibiendo a los clientes para aplicar a lo largo del año.

“En su mayoría, al cliente del banco le gusta pagar porque entiende que su vivienda es su patrimonio, su principal ahorro, y eso nos lleva a los que estamos armado como administración este año”, dijo.

A la fecha el banco cuenta en activos con aproximadamente $480 millones en terrenos y demás.

Proyectos

Córdoba expresó, a su vez, que el patrimonio o la constitución del mismo está ayudando en los programas que están armando para este año con dos planes piloto.

El primero de ellos consiste en la titulación masiva de asentamientos informales, que se encuentran sobre terrenos del Banco Hipotecario. Son más o menos 70 mil familias que hay que entrar a titular, según el gerente.

Explicó que esta titulación no solo consiste en la entrega de un documento sino también la escritura pública de un patrimonio que le servirá a las familias para concretar algunas metas a través de financiamientos.

“Este patrimonio es importante porque va a permitir que una vez se empiece a reactivar la economía, después del día D, estas personas puedan utilizar esas escrituras para mandar a sus hijos a estudiar o emprender una pequeña o mediana empresa”, recalcó.

Pero lo más importante, agregó, es el tema de herencia, que también funciona para el otro plan que están apoyando.

“Este es el momento oportuno para que podamos adelantar este programa que hemos venido trabajándolo desde que llegamos a esta administración y lo vamos a trabajar a través del PNUD con la expertiz y la seriedad le pueden poner al proyecto y la transparencia que le vamos a poder brindar”, recalcó.

Córdoba indicó que este segundo proyecto consiste en constituir como PH, algunas estructuras identificadas, que no están establecidas como tal, y cuyos apartamentos ya han sido pagados desde hace más de 15 años, pero no pueden recibir su escritura pública por esta situación.

De acuerdo con la fuente, para este proyecto se han identificado 457 edificios dentro de los cuales se contempla Alto de Los Lagos, Ciudad Esperanza, San Antonio. Pero los más viejos donde van a iniciar son los que se encuentran en las áreas de El Chorrillo, San Antonio y Patio Pinel.

“Hay más de 30 mil familias que han pagado sus apartamentos desde hace 15 años, pero no pueden recibir su escritura pública porque el edificio no se constituyó PH, por lo que tenemos que entrar a segregar los edificios en estos primeros seis meses de administración, y ya los identificamos”, puntualizó el banquero, quien a su vez acotó que se está estableciendo como reglamento interno que cada nuevo edificio que se reciba en el Banco Hipotecario ya debe venir constituido como PH para que esto no vuelva ocurrir.