Cámara de Comercio rechaza extensión de control de precios sobre la canasta básica 

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, afirmó hoy que como gremio están en contra de la extensión del control de precios.

“Hemos sido muy enfáticos en que el control de precios genera distorsiones en la cadena de suministros y en el precio de los mercados”, insistió Icaza.

Este lunes, 6 de julio, el Gobierno, anunció que prorrogó por seis meses más la vigencia del Decreto Ejecutivo 165 del 1 de julio de 2014, que establece el control de precios sobre 14 productos de la canasta básica de alimentos.

La medida comenzó a regir partir del martes 7 de julio, según quedó establecido en el Decreto 181 de 6 de julio de 2020, rubricado por el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez.

Esta sería la tercera vez en un año vez que el nuevo Gobierno prorroga la medida. La primera del 2020 se hizo en enero pasado.

Al inicio del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, la lista de control de precios estaba compuesta por 22 productos, pero en julio de 2019, la redujo a 14 productos, manteniéndose así hasta la fecha, pese a que en su momento el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez anunció que progresivamente se irán liberando otros productos de la canasta básico familiar, que están regulados.

Bistec de cinta con hueso, babilla, carne molida de primera, yuca no parafinada, leche en polvo, pollo, arroz de primera, cebolla amarilla, ñame y papa, son algunos productos que incluyen la canasta básica con control de precios.

El productor de Tierras Altas, Lorenzo Jiménez, consideró que, en su experiencia, ha visto que la regulación de precios “no” ha tenido efectividad, pues recordó que la medida de control de precios se estableció como “una medida política” en su momento.

En ese sentido, dijo que el control de precios lo que puede causar es una “distorsión, una contracción en los mercados; y que” lo más sensato sería una regulación de margen para que los intermediarios no se ganen demasiado pero no una regulación de precios”.

“Hemos visto que eso (control de precios" no ha funcionado. El detalle está que ahora no va haber gobierno que se atreva a quitarlo porque si nosotros decimos que quiten el control de precios, los consumidores van a pensar que se les quiere subir (el precio) la comida, pero cuando el precio de la comida sube no hay control de precio que lo frene”, afirmó Lorenzo.

Por sus parte, Augusto Jiménez, también productor de Tierras Altas, expresó que la medida de control de precios "va en contra de la libre oferta y demanda"; pues cuando han tenido altas producciones, por ejemplo en el rubro del papa que el año pasado logró una producción histórica, "no se traduce en beneficio de un menor costo" de venta para los consumidores porque su precio ya está regulado.

“Creemos en el mercado de la libre oferta y demanda porque es así como todos se animan a participar; y la competencia es más equitativa y al ser más equitativa quien va a ver el beneficio es el consumidor final”, afirmó Lorenzo.

Augusto también recordó que esta sería la tercera vez en un año que este Gobierno prorroga la medida y que a la fecha solo ha sacado ocho productos de la lista de 22 productos que la componían al inicio de esta nueva administración, pese a que como parte de su campaña se comprometió a eliminarlos progresivamente, por lo que si antes del 2021 no saca el resto, se resignan a “convivir” hasta 2024 con la medida.

Mientras que para el secretario de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, la regulación de precios de este momento está obedeciendo al problema de la pandemia, el abastecimiento y desabastecimiento por la crisis.

Sin embargo, después que pase la pandemia y se cumplan estos seis meses entonces hay que volver a la discusión del control de precios en Panamá, toda vez que desde que el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela lo implementó nunca se ha dicho cuáles fueron las causas que lo motivaron.

“El Gobierno tomó esta decisión y vamos a esperar. La prevención de nosotros es qué va a pasar después de la pandemia, si estamos o no produciendo alimentos y si vamos a importar más o menos alimentos”, expresó Acosta, quien destacó que “al consumidor lo que le interesa es el libre acceso de los alimentos, no importa si es nacional o importado”.