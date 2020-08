Banco Nacional de Panamá emitirá bonos por hasta mil millones de dólares

Los bonos tendrán un vencimiento no mayor de 10 años, a partir de su fecha de emisión, según se establezca en los términos y condiciones finales

El Banco Nacional de Panamá emitirá bonos en los mercados internacionales por un monto de hasta mil millones de dólares.

El Consejo de Gabinete, el 29 de julio, autorizó al Banco Nacional de Panamá hacer la emisión de títulos valores de deuda.

El agente fiscal de pago, de registro y traspaso es The Bank of New York Mellon o cualquier afiliada o subsidiaria de este, o cualquier otra entidad bancaria designada, de tiempo en tiempo, se detalla en el documento que se publicó en la Gaceta Oficial.

Los bonos podrán ser emitidos en forma desmaterializada bajo el sistema de anotaciones en cuenta o en macrotítulos depositados en una o más centrales de valores y custodios.

El Consejo de Gabinete autorizó al Banco Nacional de Panamá para que negocie y convenga los términos y condiciones finales, acuerde todos los honorarios y gastos relacionados con la emisión y suscriba todos aquellos contratos y documentos necesarios para la presente emisión, de conformidad con su ley orgánica y las aprobaciones y autorizaciones de su junta directiva.