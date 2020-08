Panamá explora nuevos nichos para el comercio en Mesoamérica, el Caribe y Chile

Justo en medio de la crisis por la pandemia y el inicio de la reactivación de algunas actividades económicas, la gerente de Exportaciones de la Agencia para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones, ProPanama, Lourdes Pérez, dijo que actualmente están enfocados en conquistar nuevos nichos de mercado para el comercio entre Panamá y países de Mesoamérica, el Caribe y Chile.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Pérez destacó que durante años Estados Unidos había sido el principal destino de las exportaciones panameñas, pero poco a poco esto ha ido cambiando hacia mercados como el de Europa; y hoy en día están mirando países más cerca de Panamá donde hay oportunidad, gran demanda y menos restricciones.

“Una de las cosas que ha traído la pandemia -y es un tema que han dicho los expertos- es que ahora nos tenemos que mover más de forma regional…, son nichos interesantes que podríamos empezar a explorar y es lo que estamos haciendo básicamente con las rueda de negocio de Propanama”, expresó Pérez.

La gerente de exportaciones habló sobre los proyectos de exportación en el marco de la segunda versión de la rueda de ProPanama, un evento en línea que se realiza esta semana, con el objetivo de potenciar las oportunidades de negocio de los empresarios y generar nuevas vías para el comercio en la región.

Lourdes Pérez, gerente de Exportaciones de Propanama Cedida

“El tema de la movilidad y todo se ha hecho más difícil y nos hemos dado cuenta de que es importante trabajar a nivel regional”, apuntó Pérez.

¿Cuándo es la cita de la rueda de negocios y cuáles son las expectativas?

La rueda de negocios es el 17 al 21 de agosto. Los datos los tenemos con resultados diarios, pero esperamos superar las citas que se dieron en la primera rueda de negocios, en la que tuvimos 312 citas de negocios con una intención de negocios de $2,900,000.

¿Qué sectores participan?

Los sectores participantes son: Alimentos y bebidas y servicios. Dentro del sector de alimentos y bebidas se incluyen 13 subsectores que son: alimentos instantáneos y precocidos, bebidas a base de jugos naturales, bebidas carbonatadas, bocadillos y aperitivos, café, chocolate, frutas y vegetales, granos básicos, lácteos, mariscos y productos del mar, miel, panadería y pastelería, salsas y condimentos. Mientras que dentro del sector de servicios están ocho subsectores que son: logístico (terrestres, marítimos y aéreos), courier, asesoría aduanera, informáticos, marketing digital, diseño de páginas web y sitios de compra online, diseño gráfico y animación digital.

¿Cuál es la función de Propanama en la búsqueda de oportunidades comerciales dentro la rueda de negocios?

Es importante recalcar que trabajamos hacia afuera. En el caso, por ejemplo, de exportaciones, trabajamos con la oferta exportable, es decir, lo que hacemos es promover los productos de las empresas panameñas y poner las oportunidades para que los empresarios puedan vender. Lo que hacemos es dar esa oportunidad para que te encuentres con ese socio de negocios que es importante para ti, para mejorar, para ampliar, para vender más, para encontrar a un mejor distribuidor, para encontrar un mejor proveedor, eso es lo que estamos buscando. Propanamá te pone la oportunidad pero son las empresas las que tienen que aprovechar esa oportunidad.

¿Cómo promueven la oferta exportable panameña en estos tiempos de pandemia?

Como en este momento no podemos ir a ferias físicas y no nos podemos movilizar, tenemos dos herramientas que son las ruedas de negocios y las ferias virtuales, de manera que el empresario pueda seguir en ese contacto con ese comprador, con ese proveedor que tiene afuera. Pero adicional estamos realizando algunos encuentros de negocios con empresas, en el a través de un seminario virtual o foro virtual le presentamos, por ejemplo, a México la oferta exportable que tiene Panamá e igualmente se muestra la parte de cómo venir a invertir a Panamá. Aparte estamos viendo cómo los apoyamos en los estudios de mercado. Eso en función de Propanama, porque como repito no somos los que generamos la oferta exportable, esa tarea es de otras instituciones. Estamos trabajamos en conjunto, por ejemplo, con instituciones como la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), que trabaja el tema de productos del mar y acuicultura, donde ya ofrecimos una capacitación conjunta a los empresarios exportadores para mostrarle los servicios que estamos ofreciendo, pero además les damos un valor agregado en cuanto a la certificaciones que requieren; igualmente, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) en todo lo que es el plan de acción de la oferta exportable.

Específicamente, ¿cuál es el rol de Propanama dentro del plan de acción de oferta exportable?

Dentro del plan en conjunto con el Mida levantamos el tema de la oferta exportable de productos frescos que tenemos y qué podemos ofrecer en ese sentido y de nuevos productos que se quieren incentivar, como, por ejemplo, la cúrcuma que es un producto que no es tradicionalmente panameño. Repito, trabajamos de forma conjunta con las otras instancias para apoyar a los exportadores en ese cumplimiento que tienen que tener de los requisitos para exportar, pero el trabajo de Propanama es específicamente promover la oferta exportable panameña en el exterior con apoyo de las embajadas y los consulados. También tenemos un mecanismo para que los agregados comerciales de estas embajadas y consulados nos ayuden a encontrar mercado en los países en los que le interesa al exportador o llevar sus productos. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo.

¿Cuáles son los principales nichos de mercado de Panamá y con cuáles están explorando?

Para Panamá, por muchos años, Estados Unidos fue como el foco y el principal socio comercial hacia donde iban las exportaciones panameñas, sin embargo, esto ha variado un poco y se ha movido hacia Europa que por los últimos dos años ha sido el principal nicho de sus exportaciones. Primero está Europa, seguido de Estados Unidos e India. No obstante, es importante resaltar que lo que queremos básicamente es ir mirando hacia otros mercados donde tenemos gran oportunidad, gran demanda, están más cerca y tenemos menos restricciones. Una de las cosas que ha traído la pandemia -y es un tema que han dicho los expertos- es que ahora nos tenemos que mover más de forma regional. Eso indica que los mercados más cercanos van a ser nuestros principales socios, porque el tema de la movilidad y todo se ha hecho más difícil; y con ello nos hemos dado cuenta de que a nivel regional es importante trabajar. Creo que poner esa mirada hacia los países de Mesoamérica como México, todos los países de Centroamérica, Colombia y mirar un poco más hacia América Latina y el Caribe, son nichos interesantes que podríamos empezar a explorar y es lo que estamos haciendo básicamente con las rueda de negocio. Pero también hay otros mercados, como por ejemplo Israel, con el que ya tenemos un tratado de libre comercio; y Dubái, donde también tenemos la mirada puesta. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio de ambos países para ver qué cosas son las que podemos exportar a estos mercados. Lo que sí tenemos que analizar, es cuáles son esos diez productos por ejemplo que tienen mayor demanda en estos países y en los que Panamá tiene oferta. Entonces, estas es la manera en que estamos trabajando en la búsqueda de todos estos nichos de mercado. Canadá, por ejemplo, es un mercado en el que también ya estamos trabajando con el Mida, en un proyecto para que los empresarios se puedan poner al día y cumplir con todos los requisitos que está requiriendo Canadá para exportar hacia allá. Son muchas cosas y muchos países sobre los cuales poco a poco tenemos que ir abriendo esos mercados porque lastimosamente las exportaciones panameñas cayeron por debajo del 50% de lo que teníamos hace unos 15 años atrás.

¿Las ruedas y ferias de negocios que organiza ProPanama, de algún modo permitiría aprovechar los TLC con otros países? Si bien es cierto esto ha sido uno de los reclamos que han hechos los productores a los largo de los años

Por su puesto que sí, tenemos tratados de libre comercio (TLC) con todos estos países y tenemos que aprovecharlos mejor, aumentando nuestras exportaciones hacia allá y poniendo estas oportunidades sobre estos países como en Chile, por ejemplo, donde el porcentaje de nuestras exportaciones es de 0.56% con un tratado de libre comercio que se dio hace muchos años atrás. Entonces, estamos poniendo sobre la balanza el tema de que vayamos y miremos sobre los países donde tenemos TLC y veamos qué cosas son las que podemos exportar y qué tipo de negocios podemos hacer en conjunto con estos países para sacarle un mejor provecho a esos tratados de libre comercio.