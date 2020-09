Protestas por recortes de la UP, entre gastos y equiparación de sueldos

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) protestó este miércoles en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la Vía España, en reclamo al recorte presupuestario que sufrió la institución educativa debido a la pandemia.

Dirigentes del PAT vandalizaron las instalaciones del MEF en Vía España. Redes sociales

Los disconformes cerraron la vía y vandalizaron la entidad con consignas de protesta. En una columna dibujaron la hoz y el martillo (símbolo que representa la unión de los trabajadores que generalmente es usado para representar al comunismo); sobre la pared escribieron “PRD asesino”; “MEF vendido”, “mi educación se respeta”.

Cuando el país atraviesa por una de las crisis económicas más profundas de la historia y una frágil paz social, la mayor parte de las instituciones han experimentado ajustes en sus presupuestos debido a la secuela de la pandemia.

Ante el comportamiento de los estudiantes, el rector de la UP, Eduardo Flores, defendió que siempre trata de orientar a los estudiantes sobre las protestas. “Lo primero que no cierren calles, no vandalizar, no quemar llantas, no destruir la infraestructura pública”, respondió a este medio sobre el comportamiento de los alumnos. Enseguida dijo que “hay personas que no pertenecen a la UP que tienen otras agendas; son infiltrados”, y que se mezclan en las manifestaciones.

El MEF indicó que para la vigencia fiscal de 2021, el centro de estudios recibirá $33 millones más de lo presupuestado.

En 2019, el rector sustentó ante la Asamblea Nacional un presupuesto de $359 millones. No obstante, la recomendación del MEF fue de $309 millones, es decir $49 millones menos de lo solicitado. La UP se quejó de que dicho recorte limitaba la operatividad y el libre accionar institucional para enfrentar los gastos de forzoso cumplimiento, pago de compromisos adquiridos de vigencia anterior y actual.

Este año, con la llegada de la pandemia sufrió otro recorte de $25 millones, “que comparado con el año anterior el presupuesto tiene menos dinero globalmente, como $12 millones menos”, manifestó el rector Flores. Entre otros compromisos adquiridos, dijo que el monto no es suficiente para los planes de inversión del campus.

El 92% del monto que maneja la universidad se destina a funcionamiento, en este se cuenta el renglón de planilla.

Este año, la UP culminó el proceso de equiparación salarial de los profesores titulares, que alcanzó a $6,200 mensuales.

“Un compromiso que se firmó hace dos años con la Asociación de Profesores, mediante el cual se equipararon los salarios de los profesores de la UP a los de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), ya que los últimos tenían salarios superiores, dependiendo de la categoría. Había diferencias que iban de $300 hasta $1,300”, explicó Flores.

Dicha adecuación se efectuó en un periodo de tres años, siendo 2020 el último, aprovechando que se había contemplado en el presupuesto, “de lo contrario se perdía, porque por ley está prohibido hacer traslados de partida del renglón de planilla a otros”, justificó el rector.

Otros gastos del presupuesto son los viajes. Este año, antes de iniciar la pandemia, la UP desembolsó aproximadamente $254 mil entre pasajes, viáticos y apoyo económico para estudiantes y profesores de diferentes facultades que viajaron a distintas partes del mundo para asistir a congresos internacionales y cursos. Febrero fue uno de los meses que más desembolsos registró.

Entre estos, el cuadro de viajes refleja distintos intercambios: a Jamaica (estudio de inglés); 44 personas viajaron a Cuba (XII Congreso Internacional de Educación Superior Universitario). Cada uno recibió de $600 a $3,700. Del 6 al 9 de febrero, 5 alumnos recibieron $1,200 para participar en el IX Campamento Nacional de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina. Dos profesores viajaron por dos días a Rusia para asistir al aniversario 60 de la Fundación de la Universidad de la Amistad de Los Pueblos de Rusia, con $3 mil cada uno.

La hoz y el martillo dejaron pintados los estudiantes de la UP. Redes sociales

En Japón, tres estudiantes y un profesor presenciaron el Intercambio Académico y de Cooperación del Programa PULI. Once estudiantes viajaron a Colombia donde convivieron en el Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de Postgrado y Profesores Visitantes Latinoamericanos.

La lista de viajes continúa a otros países como España, Brasil, Portugal, así como al interior del país.

En cuanto a la planilla, durante 2020 se ha nombrado a más de 60 posiciones, una docena de ellas en tiempos de pandemia.