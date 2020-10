Fedecámaras: El 49% de nuestras empresas no ha podido abrir por falta de liquidez

La asesora financiera de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámaras), Alicia Jiménez, advirtió que tras más de medio año cerrados y la reapertura económica, el 49% de las empresas agremiadas no ha podido abrir sus puertas porque todavía no han podido percibir un programa que les inyecte liquidez.

Destacó que esto significaría que aproximadamente que entre 500 mil y 600 mil personas no van a poder incorporarse al sector productivo del país, pues esta parte de la red empresarial representa entre el 80% y el 90% de la generación de empleos y de la activación de la economía.

Es una situación que calificó como lamentable para la economía del país, debido a que el PIB (producto interno bruto) podría cerrar este año fácilmente entre un -13% a un -15%, y no en -5% como se había perfilado inicialmente. Además de una tasa de desempleo del 25% para el cierre del año 2020.

“Hay que colocar liquidez en el sistema, de lo contrario enero 2021 será catastrófico para el sector”, urgió Jiménez, en declaraciones a Televisora Nacional, considerando a su vez que “cerrar con un 25% de desempleo en 2020 es correlacional con que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas no han podido reabrir, y si lo han hecho no pueden lograr su punto de equilibrio en cuanto a costos operativos. Necesitamos inyectar liquidez al sistema económico del país; es la única forma de poder reactivarlo”.

Reiteró que el gremio está preocupado porque a pesar de que el gobierno ha establecido planes de financiamiento para los micro, pequeños y medianos empresarios, después de dos meses de que se inició el programa “las quejas a nivel nacional entre las 15 cámaras de comercio agremiadas es que algunos han aplicado, pero hasta la fecha no han logrado concretar ningún tipo de financiamiento”.

Aparte de eso, consideró que “no puede ser que la reactivación económica solamente radique en más endeudamiento, cuando las empresas han estado cerradas cinco, siete meses, y van a llegar hasta nueve meses de cierre, y para reabrir sus puertas necesitan realmente de un financiamiento para cubrir inventarios, planillas y gastos operativos necesarios para poder incursionar en la reapertura de los negocios”, apuntó.

Insistió en que hay una situación de fondo y es que “si las empresas no abren, no vamos a tener de vuelta los contratos suspendidos al sector productivo”, por tanto no van a generar ingresos salariales. Y si no se generan los ingresos salariales, no va a haber una demanda agregada a nivel nacional que permita reabrir otras empresas, que dependen del ingreso de todo el tejido empresarial que genere en términos de ingreso salarial.

Jiménez afirmó que “esa es la realidad de nuestro país y es preocupante. Creo que tenemos toda una condición a nivel nacional en términos económicos para rebasar esos números en el momento en que el Estado tome las decisiones adecuadas para inyectar liquidez al sistema económico”.

En ese contexto, destacó que en Fedecámaras tienen una propuesta que ya está en la Asamblea Nacional. Explicó que se trata del programa de fondos no reembolsables, el cual sería una ayuda solidaria al micro, pequeño y mediano empresario por parte del gobierno. El borrador del programa está en la Comisión de Comercio y Asuntos de Comercio de la Asamblea Nacional.

Adelantó que en la reunión de ayer, el sector empresarial concluyó que el programa propuesto debe ser apoyado interinstitucionalmente por parte del gobierno.

“Evidentemente ayer logramos consenso con todos los gremios del sector empresarial. Definitivamente, comprendemos que hay que colocar liquidez en el sistema, de lo contrario enero 2021 será una catástrofe porque no vislumbramos que la economía se va a reactivar bajos las condiciones actuales”, puntualizó.