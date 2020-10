Gobierno saca del presupuesto 2021 el cuarto puente; considera que se está 'desfasando'

Al ir la línea 3 por un túnel y no pasar por el cuarto puente sobre el Canal de Panamá el beneficio presente que implicaba ya no es el mismo; y con las dificultades financieras actuales, 2021 no es el óptimo para iniciar la obra