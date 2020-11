¿Sabes lo que dice tu empresa? Hay tres puntos de vistas…

Cuando me reúno con empresarios y emprendedores para indagar un poco más y buscar estrategias para impulsar sus empresas y emprendimiento, descubro que algunos de ellos no saben cómo está su negocio, qué decisiones deben tomar para evitar el riesgo y en especial no se dan cuentan que pueden estar sumergidos en un problema mayor. Entonces ¿Qué alertas debes tomar en cuenta? O ¿Cómo puedo saber si tu empresa no presenta ningún síntoma?

Piensa por un momento, la empresa te habla desde varias partes, empecemos:

Clientes: Los clientes representan una parte importante de los ingresos a través de las compras, te ayudan a generar una base de datos significativas con sus referidos, a crear nuevos productos o servicios que complementen para satisfacer sus necesidades, por eso es crucial cuidarlos y darles la sofisticación necesaria. Es de razón pensar que las ventas han bajado por la pandemia, pero te invito a cuestionarte ¿qué está haciendo tu competencia? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tus clientes? ¿Anote el feedback para alguna mejora? ¿Debo fortalecer el equipo de ventas?

Otra parte importante que puedes leer dentro de la empresa y que al final se reflejará en los números es el Recurso humano, como dicen los diferentes organismos el capital más importante. Debemos entender ante tal situación muchos fueron y serán afectados, pero fuera de ello ¿Haz puesto en práctica el personal maping dentro de tu empresa? ¿Te acercas solamente para cuestionarle o agradecerle? ¿Aplicas alguna herramienta o estrategia de motivación en tu equipo?, entre otras. Lo ideal es reconocer el trato adecuado a los colaboradores al final ellos representan la cara de la empresa, clientes y proveedores.

Y finalmente con todo lo anterior nos lleva a la columna vertebral del negocio los números. La interpretación de cada rubro que lo conforma para establecer un plan de acción acorde con las estrategias u objetivos. Para ello crear un presupuesto basado en el contexto o la realidad de lo que puede hacer la empresa, calcula la rentabilidad del producto o servicio, aplica cada una de las razones financiera principalmente la de liquidez, inventario, retorno de inversión y deuda (todo depende del tipo de negocio), verifica como esta tu flujo de caja, margen de beneficio ¿qué causa la disminución del ingreso es por venta o una mala inversión?

Definitivamente que estas partes complementan otras como el mercadeo, la estrategia del marketing digital, la tecnología, los procesos ágiles, entre otros, pero la mejor vista e interpretación de nuestra empresa o emprendimiento son los números del estado financiero y detrás de ello su procedencia transparente y legal que son parte de la planificación estratégica.