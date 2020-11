Hoteleros exigen procesos 'claros' y 'transparentes' a nueva junta directiva de Promtur

Tras la designación de Fernando Fondevila, como director general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) y la junta directiva que le acompañan, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) le exigió mantener los canales de comunicación directos.

Tal petición busca mantener y asegurar "procesos claros y transparentes", principalmente por el uso de fondos públicos, además de preservar el rol de ente incluyente y participativo con el sector que permitan establecer, cuanto antes y de común acuerdo con la industria, los objetivos claros y medibles en efectividad y tiempo, señaló el gremio en un comunicado.

Por consiguiente, Apatel consideró como necesario que las nueva directiva de Promtur adopte una política de rendición periódica de cuentas y resultados; pero también que fomente la competitividad de la industria, para lo cual es esencial asegurar la competencia en el transporte aéreo de turistas hacia Panamá como destino final, con costos comparables a países de la región.

La junta directiva de Promtur Panamá presentó su nuevo equipo de trabajo, el estado de su plan Estratégico para la promoción turística internacional de Panamá y la hoja de ruta para el posicionamiento de la marca turística, el pasado lunes, 16 de noviembre durante el foro de actualización a la Industria. Fondevilla ocupa el cargo dejado vacante en marzo pasado por su antecesora, Liriola Pittí,tras presentar su renuncia.

Aunque Apatel dijo que respeta la potestad que tiene Promtur de designar a su nuevo director, destacó que el proceso de selección y contratación para este cargo fue decidido “exclusivamente” por la junta directiva de Promtur y “no” con consultas, “ni” consenso con los integrantes importantes de la industria, pese a las recomendaciones que le hicieron los hoteleros. Fue una decisión deliberadamente privada de sus directivos.

“Apatel recomendó una suma prudencia en asegurar que el candidato escogido contase con experiencia en la venta de Panamá, conocimientos de la industria de Panamá y disposición inmediata para avanzar en la implementación de una agenda común con representantes de la industria sin dilación”, precisó el gremio hotelero en un comunicado.

El gremio hotelero expresó que "la designación del director general de Promtur es una responsabilidad crucial y de alto impacto para la construcción y desarrollo de las perspectivas turísticas del país". Y a su juicio, la empresa externa que contrató Promtur para busca el candidato al cargo “no llenó las expectativas de objetividad necesarias”, lo cual podría general un potencial conflicto de interés para el país.

Por su parte, Promtur explicó que la elección de cada una de las posiciones, el procedimiento de selección tuvo como base la formación académica, la experiencia y resultados obtenidos profesionalmente a nivel regional, aptitudes y los méritos formativos, proceso que fue desarrollado bajo los lineamientos especializados de una firma internacional de contrataciones.

En el caso del director general, para el cual se evaluaron 11 candidatos y clasificaron 6 para entrevistas con la Junta Directiva, en la etapa final se exigió además la elaboración y presentación de un Plan Estratégico para Promtur Panamá, explicó el Fondo de Promoción en un comunicado que cuelga en su página web.

“Bajo los principios de mérito, capacidad y criterios técnicos, la organización ha desarrollado un proceso de contratación transparente para incorporar a su estructura profesionales con perfiles que hagan posible una propuesta competitiva de Panamá en los mercados objetivo prioritarios en el corto y largo plazo: Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Brasil, España, Alemania, Francia, Canadá y Argentina, alineados al Plan Maestro de Turismo Sostenible (2020-2025)”, expresó Fondevila en el marco del foro.

Sobre la experiencia profesional regional, el nuevo director general de Promtur debió cumplir con una experiencia comercial comprobada en posiciones de liderazgo a nivel regional (multicultural) en empresas con complejidades similares (presupuesto bajo su responsabilidad y volumen de colaboradores).

Así como el “know how” sobre el diseño de procesos y controles, medición de eficiencias (KPI´s) y mejora continua; conocimiento en la elaboración de presupuestos, rentabilidad y costos y el desarrollo de planes estratégicos de mercadeo con énfasis en medios digitales, entre otras competencias que fueron evaluadas durante el proceso.

Fondevila es Ingeniero Industrial recibido de la Universidad Santa Maria La Antigua (USMA), cuenta con una maestría en Administración de Empresas con especialización en gerencia de ventas de Nova Southeastern University (NSU) y tiene más de 25 años de trayectoria en el sector turismo.

Antes de unirse a PROMTUR Panamá, trabajó en Copa Airlines ocupando distintos cargos en el área comercial, destacando el último puesto como Gerente Regional Comercial para Norteamérica, contribuyendo al posicionamiento de la marca y desarrollo comercial de la aerolínea.

Ha liderado el lanzamiento exitoso de más de 15 nuevos destinos internacionales trabajando directamente con socios estratégicos como diversas autoridades de turismo (ATP, Visit USA, CPTM - México, Visit Florida, Visit Tampa Bay, Visit St. Pete & Clearwater, Visit Orlando, Visit Denver, New York and Inc. entre otras) además de destacadas cadenas hoteleras y proveedores de viajes y mayoristas. También se ha desempeñado como responsable por el diseño y ejecución de planes de ventas y mercadeo de la aerolínea a través de agencias de viajes “online” (OTAs) tales como: Expedia, Orbirz, Travelocity, OneTravel, Priceline, BestDay, Pricetravel, Despegar, etc. Entre sus múltiples funciones, desde Norteamérica ha vendido y mercadeado a Panamá como destino turístico.

A Fondevila (director general -CEO- de Promtur) lo acompañan Woodrow Oldford (director de Mercadeo), Lorena Fábrega (directora de desarrollo de negocios), Eugenia Powell (directora de ventas y servicios).

Promtur Panamá es la organización de mercadeo de destino cuya principal función es la promoción y comercialización internacional de Panamá como destino para todos los segmentos y productos de turismo. Fue creado mediante la ley 9 de 14 de marzo de 2017 como una iniciativa de los gremios turísticos para mantener la democratización y continuidad de las acciones más allá de una gestión o gobierno y más importante alejada de cualquier poder económico.