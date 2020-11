Suntracs reporta la reincorporación de 14,500 obreros a sus puestos de trabajo

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez reportó que a la fecha al menos 14 mi 500 obreros del sector se han reincorporado a sus trabajos, al tiempo que expresó su rechazo a cualquier nueva legislación para prorrogar la suspensión temporal de los contratos de trabajo.

Méndez manifestó que en junta directiva se hizo una balance de lo tratado en la reunión con la comisión de gobierno que encabezó la ministra de Trabajo, Doris Zapata.

En esta reunión dijo, se trató el tema de la recuperación de los 9 mil trabajadores que hasta hoy no se han reincorporado a los proyectos.

“Hemos hecho un planteamiento claro de que esta situación debe cesar y cumplirse con el Decreto Ejecutivo 1036. También hemos manifestado la necesidad de que se discuta con nosotros el problema del impuesto sobre la renta de este año”, dijo.

En tal sentido, destacó que se sabe que difícilmente los obreros llegarán a tener ingresos de 11 mil dolares al año producto de la suspensión de labores de 7 meses, además de que todavía hay obreros que no se han reincorporado y que les sería imposible llegar a esa cifra.

Agregó que también se conversó de los problemas que hay con los contratistas del Estado con relación a adendas de tiempo, adendas en los contratos y posibles atrasos en los pagos.

“Todo esto merma el desarrollo en la industria de la construcción y también de los nuevos puestos de empleo. Hemos planteado la necesidad de definir cómo se van a reactivar proyectos como el Hospital del Niño, el corredor de playas en Panamá Oeste, el cuarto puente sobre el canal, el corredor atlántico y otros proyectos importantes para la generación de nuevas plazas de empleos”, detalló.

Agregó que hasta este lunes 23 de noviembre se contabilizaron 500 trabajadores adicionales que han recuperado sus puestos de trabajo este semana, lo que suman en total 14 mil 500 que ya están laborando.

Según Méndez, esto significa que la lucha que han estado realizando como los piqueteos en el Iddan, en el Meduca, en la Contraloría, las reuniones con el presidente y con la ministra Trabajo, junto a la presión hacia los empresarios para que contraten a los trabajadores o reactiven sus contratos; está dando resultados.

“Debemos mantenernos firmes y unidos para enfrentar la crisis que vivimos en este momento y las futura crisis. Hay temas que se van a debatir y discutir como el de la Caja de Seguro Social, donde hemos dicho con claridad que no aceptamos reformas paramétricas", señaló.

"No aceptamos aumento en la edad de jubilación, no aceptamos aumento de las cuotas, no aceptamos disminución de las pensiones ni disminución de los derechos de los trabajadores; así como tampoco aceptamos más legislaciones que tiendan a la suspensión temporal de los contratos de trabajo”, advirtió Méndez.