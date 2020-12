En medio de la pandemia, el sector agropecuario panameño crece 5%

En Panamá, el sector agropecuario ha registrado un crecimiento del 5%, independientemente de la pandemia por la covid-19 al tiempo que el mismo sector ha impactado positivamente en las agroexportaciones, que han repuntando en los mercados. Así lo dio a conocer el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama.

Según Valderrama el 3% de las exportaciones, se sustentan en más de 40% en carne vacuna, 14% en piña y en banano un porcentaje interesante; además, mercados como Estados Unidos están recibiendo excelentes tubérculos panameños, entre ellos: ñame, otoe y yuca.

El representante del MIDA recordó que la semana pasada salió el primer embarque de piña a China por vía aérea, "lo que es una muy buena oportunidad, a la que se suma el crecimiento en la siembra y exportaciones de banano", aseguró.

“Estamos fortaleciendo lo que es el sector con tecnologías en la parte de leche y otros rubros, apoyando a los productores de Tierras Altas”, puntualizó el ministro.

Para el máximo representante del MIDA "esto no ha sido fácil", sin embargo, reconoce que con la calidad y la capacidad de los productores y de todos los panameños, de los empresarios agroexportadores “nos vamos a levantar y a crear las condiciones, para que una vez se tenga la vacuna y termine la pandemia el país pueda recuperarse”.

Valderrama recordó que están trabajando a favor del sector en el tema de importaciones en tiempo de cosecha; así consta con "la suspensión de las importaciones de arroz, que tanto le daño le hicieron a un rubro tan importante", dijo.

"Estamos defendiendo a todos los productores que se dedican a productos sensitivos evitando importaciones no necesarias y que no cumplan con las normativas, lo que ha creado una confianza del sector; por lo que, hoy ven con mucha satisfacción el aumento en más de 8,000 hectáreas este año en la siembra de arroz". El grano de mayor consumo per cápita en el país.

Puntualizó que el año pasado en el territorio nacional se sembraron unas 72 mil hectáreas y este año 2020 se lograron producir unas 80 mil hectáreas en medio de la pandemia, lo que implica que "al productor una vez se le dé la garantía con la seguridad mínima para que puedan trabajar, ellos producen", acotó.