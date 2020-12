CGTP avala cuarentena tota pero con apoyo monetario directo a los trabajadores

La secretaria General de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), Nelva Reyes, dijo que ante el incremento de casos de covid-19 y la disminución de la capacidad sanitaria por la gran demanda de pacientes contagiados por la enfermedad se requiere hacer lo que sea necesario para preservar la vida.

En ese sentido, avaló la cuarentena total que decretó el Gobierno Nacional del 4 de enero al 14 de enero, pero "garantizando los $500 de subsidio a los trabajadores y trabajadoras que han venido demandando" desde el inicio de la pandemia, cuando se instaló la mesa de diálogo laboral, pero que no fue aprobado por el sector empresarial .

En declaraciones a TVN, Reyes afirmó que "no se puede decir que no hay dinero, cuando aquí se le ha dado al sector empresarial. Se le dio a la banca, a las inmobiliarias y se ha dado (a las empresas) las rebajas a niveles de los impuestos, tienen dos años para pagar el seguro social, y las empresas que van a venir no van a cotizar inmediatamente. Al sector empresarial, el Gobierno Nacional le ha dado con creces los recursos para que tengan".

Destacó, además, que dentro de lo que se planteó desde un inicio fue que a las pequeñas y micro empresas se le diera los recursos necesarios, pero con el compromiso de que no se despidiera a los trabajadores, sin embargo, los han seguido despidiendo y haciendo mutuo acuerdo.

"Del cierre de ahora yo sí creo que sí hay que cerrar para garantizar la vida hay que cerrar", sostuvo Reyes.

Calificó como "errada", la ecuación del sector empresarial, que prioriza la economía por encima de la salud, porque "para que exista economía tiene que haber seres humanos con salud y con vida, si ésta no existe, no hay consumo, no hay trabajo, no hay personas que puedan pagar impuestos" .

Cuestionó que los empresarios prefieran que se mantengan abiertos los almacenes y todo el comercio, sin garantizar la vida de los trabajadores. "Ellos (los empresarios) no viajan en buses, andan en sus carros y tienen sus condiciones bastante aseguradas que no las tiene el trabajador", dijo.

Este martes, 29 de diciembre, el presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jean Pierre Leignadier, dijo que es evidente que sin salud no hay economía y que sin economía no hay sustento para una sociedad saludable

Para Reyes tiene que haber un balance entre la economía y desde luego la salud, pero teniendo como centro la vida y no una vida cualquiera, sino una vida digna.

Sin embargo, "en nueve meses (el sector empresarial) no se ha hecho nada para propiciar esa vida digna en lo laboral, en lo sanitario, en lo educativo, a nivel económico y social, a pesar que desde el 1 de mayo, cuando se instaló la mesa de diálogo laboral, las y los trabajadores organizados, nosotros desde la CGTP, planteamos un conjunto de propuestas para enfrentar la pandemia; y no fueron aceptadas precisamente por el sector empresarial".

Reyes destacó que entre estas propuestas se solicitó $500 de subsidio para todos los trabajadores con contrato suspendido, con jornada reducida, incluyendo recicladores y trabajadores del hogar y economía informal.

Otra propuesta que se hizo es que se rebajara y se congelara el costo de vida de los artículos de primera necesidad, así como también el precio de los medicamentos. "Panamá es uno de los países que tiene los medicamentos más caros", señaló Reyes.

En su momento, también se planteó que se apoyara a la micro y mediana empresa con la condición de que no despediera a ningún trabajador; y que se establecieran jornadas escalonadas para que los trabajadores no se aglomeraran todos en las paradas para tomar los buses y tampoco lo hicieron.

Igualmente, se planteó establecer por ley que quien más gane más debe tributar al Estado, porque "eso no es lo que se está dando". Pero "todas estas propuestas fueron rechazadas por el sector empresarial", puntualizó Reyes.