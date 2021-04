Tasa de desempleo de OCDE baja a 6,7 por ciento en febrero

La tasa de desempleo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 37 naciones fue de 6,7 por ciento en febrero, es decir, 0,1 punto porcentual menor al nivel de enero, dijo hoy lunes la organización con sede en París.

La tasa de desempleo de febrero permaneció 1,4 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en el mismo mes de 2020 antes de que la pandemia de covid-19 afectara al mercado laboral, añadió.

En el área del euro, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 8,3 por ciento en febrero. En Estados Unidos, el índice de desempleo fue ligeramente menor para llegar a 6,2 por ciento "junto con un descenso en el número de personas en despidos temporales". En tanto, en Canadá, disminuyó a 8,2 por ciento.

La OCDE reportó una tasa de desempleo para jóvenes de15 a 24 años, de 13,7 por ciento en febrero, por encima del nivel previo a la crisis.

La OCDE también indicó que las estadísticas de desempleo no reflejan el monto total de inactividad en el mercado laboral debido a la covid-19, dado que algunas personas no empleadas podrían clasificarse como "fuera de la fuerza laboral" ya que debido a la pandemia no son capaces de buscar activamente un trabajo o no están capacitados para trabajar.