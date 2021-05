Sede regional del BID en Panamá se habría trasladado a Costa Rica

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habría trasladado su sede regional desde Panamá hacia Costa Rica el pasado mes de abril, informó el diario costarricense La Nación.

La organización, según el diario, trasladó su representación regional, de Panamá a San José, desde el pasado 16 de abril. Una información que habría confirmado la entidad multilateral a La Nación, en unas declaraciones del presidente el Presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.

“Costa Rica es un país referente. Nosotros mudamos nuestra sede regional a Costa Rica este año. Creo que tenemos una gran oportunidad de seguir haciendo y trabajando con el país. Reforzar aún más la relación”, destacó el jerarca del Banco.

Claver-Carone dijo que la organización también desea aprovechar el liderazgo costarricense en materia de cambio climático y protección ambiental.

“Hemos estado hablando con Costa Rica y con Chile, para hacer una reunión preCOP26, de los países de Latinoamérica del Caribe, para ir con una agenda conjunta. Fue parte también de la decisión de reforzar y ampliar nuestra oficina en San José”, dijo el dirigente del Banco.

Acá en Panamá se intentó conocer la opinión de alguna autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el tema, sin embargo, dijeron desconocer sobre el mismo.

Incluso recordaron que apenas a inicios de mayo el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, recibió en su despacho la visita de Rocío Medina Bolívar, quien desde abril ocupa el cargo de Representante del BID en Panamá.

En el diálogo, la representante del Grupo BID manifestó que su visita fue para conocer al ministro Alexander y unificar criterios sobre la labor que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y compartir el trabajo que el Banco desarrolla en Panamá.

“Lo importante es mover la cartera, tanto del lado público como privado, particularmente la ejecución de los 22 proyectos que tenemos en cartera, así cómo trabajar en nuevas líneas de apoyo vinculados a temas de infraestructura como las Alianzas Públicos-Privadas (APPs), productividad, agro con enfoque de género, entre otros”, sostuvo en su momento Medina Bolívar.

Al respecto en su cuenta de Twitter el ex ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia al postear la nota del diario La Nación, escribió la frase: "Sin comentarios".

En tanto, el economista Felipe Argote se mostró sorprendido por la decisión del BID: "No sé porque si hay tantos beneficios para instituciones internacionales en Panamá como en la Ciudad del Saber.

Dijo no tener idea del porque decidieron cambiarse para Costa Rica. "En Panamá hay facilidades para eso y muchos beneficios. Si decidieron irse no lo han oficializado públicamente, ellos tal vez no van a decir las razones tan abiertamente", precisó.

Se intentó conocer la opinión de representantes del BID en Panamá y se nos informó que algunos de sus colaboradores están en teletrabajo y que la sede en Panamá aún está operando desde la torre del Towerbank, en la ciudad capital.