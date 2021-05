Panamá como un 'hub' de inversiones inmobiliarias

Panamá ofrece un gran mercado inmobiliario para alquiler, compra y venta. Los extranjeros, a través de la compra de propiedades, adquieren la residencia en un centro financiero y turístico de primer nivel. Shutterstock

Desde una perspectiva empresarial, Panamá es uno de los mejores centros de negocios.

Pese a la pandemia, el país ofrece opciones para tramitar la residencia y, finalmente, la ciudadanía, excelentes servicios de atención médica y propiedades inmobiliarias con precios asequibles.

El Banco Mundial (BM) informó recientemente que Panamá tendrá el mayor crecimiento de PIB de América Central. Si bien es cierto que no nos hemos recuperado al 100% de la crisis económica, el país sigue siendo un buen lugar para invertir y generar retornos importantes.

En momentos de crisis nacen las mejores oportunidades

Panamá ofrece un gran mercado inmobiliario para alquiler, compra y venta. Los extranjeros, a través de la compra de propiedades, adquieren la residencia en un centro financiero y turístico de primer nivel.

La realidad es que las inversiones inmobiliarias en Panamá ofrecen un ROI (retorno sobre la inversión) en ingresos por el alquiler de estas propiedades de hasta un 9% anual.

El istmo se ha convertido en un centro de clase mundial para la economía global, propicio para la encrucijada comercial entre América del Norte y del Sur, y dos océanos principales, el Atlántico y el Pacífico. Por otra parte, nuestro país da la bienvenida a muchos visitantes y expatriados que necesitan alojamiento. Por tanto, el mercado inmobiliario es una gran oportunidad, especialmente ahora con los bajos precios debido a la pandemia y con la posibilidad de adquirir la residencia.

El sistema bancario de Panamá es famoso por su solidez y alberga más de 120 bancos locales e internacionales. Esto nos sitúa en la cima de los países de América Latina con interés internacional. Muchas grandes corporaciones están ubicadas en Panamá, incluyendo Dell, Caterpillar y Singapur Airlines. Panamá también alberga la zona franca más grande del hemisferio occidental y la segunda más grande del mundo.

Pese a que hemos bajado nuestro grado de inversión, el sector inmobiliario sigue siendo muy atractivo y mucho más ahora; algunos inversionistas van a preferir tener el dinero invertido en propiedades que en el banco donde no pueden pagarle el mismo retorno de inversión que una propiedad.

El país es visto como un mercado inmobiliario en crecimiento, localizado en un centro de negocios de clase mundial con una alta calidad de vida. En el área de las inversiones financieras, Panamá es como la Suiza de Centroamérica. También ayuda la nueva legislación que permite adquirir la residencia permanente en Panamá, a través de la adquisición de propiedad inmobiliaria, que puede ser de preconstrucción, siempre y cuando deposite toda la cantidad del valor de la propiedad en un fideicomiso.

El nuevo Título Ejecutivo 722 anunciado en octubre de 2020 ha convertido a Panamá en la mejor opción para invertir en la actualidad porque simplemente ofrece todo lo que un inversor puede desear.

Además, gracias al interés preferencial nos ha abierto una posibilidad muy grande a todos los que se dedican activamente a la compra y venta de casas.

Sí, las propiedades están bajando de precio, y los inversionistas como buenos negociantes han sabido aprovechar esta oportunidad para negociar hasta un 20% menos del valor de la propiedad. Es por todo esto que los inversionistas extranjeros están aprovechando el boom inmobiliario para invertir su dinero y obtener retornos importantes.

Los inversionistas no solo están destinando recursos a bienes raíces, la realidad es que las empresas transnacionales están mudando sus centrales a Panamá para manejar sus operaciones de América Latina: esto nos abre al panorama de que todos estos trabajadores necesitarán también adquirir propiedades para vivir en Panamá.

¿Qué deben tener en cuenta los inversionistas? Necesitan asesorarse con una persona que tenga experiencia en bienes raíces; sería un error no hacerlo de esta manera.

Deben tener muy en cuenta esta asesoría de base y estudiar las zonas, el mercado, el público y las propiedades.

Un negocio que ha estado en tendencia en el mundo del real estate es el famoso house flipping, esto consiste en comprar una vivienda que necesita arreglos negociando un porcentaje para adquirirla más económica, luego invertir en remodelarla y al venderla subir el precio de la propiedad realizando una investigación de la zona y el valor de la propiedad.

¿Es viable hacer esto en Panamá? Sí, y de hecho puedo hablar desde mi experiencia, ya que me dedico a hacerlo a gran escala. Por supuesto que ser asesora financiera y dueña y empresaria, me ayuda a entender si el comprador aplica o no para la vivienda; revisamos su APC y sus finanzas, y si la persona no puede aplicar a la vivienda le damos una pequeña asesoría para que mejore sus finanzas y entonces regrese más adelante por otra propiedad.

Si usted me está leyendo y no sabe cómo empezar, es mejor que guarde su dinero y lo invierta en algo en lo que verdaderamente sea un experto al 100%. Las personas, en su mayoría, que pierden dinero en una inversión desconocen el tema, y para ser inversionista usted debe tener inteligencia emocional y financiera, saber negociar y vender.

Un error común en las inversiones es la famosa frase que escucho a diario durante asesorías: “Yo invertí en este negocio porque a un conocido le fue muy bien, y perdí mi dinero”. Y la gran mayoría lo intenta a través de un crédito bancario, lo que lo hace una inversión aún más riesgosa, porque primero no había conocimiento del tema y segundo, al no funcionar, terminarán pagando intereses que finalmente lograrán que el monto se duplique o multiplique.

Ideas millonarias todos las tenemos, sin embargo, es muy importante tener una relación sana con el dinero, entender cómo debemos invertirlo y vivir nuestra realidad.

Cuando una persona está desesperada es un target muy fácil para los estafadores. Una persona desesperada es muy probable que tome una mala decisión y lo haga a través de sus emociones.

Por último, quiero concluir este artículo haciendo hincapié en que sí, es el mejor momento para invertir, hay muchísimas oportunidades en el mercado inmobiliario que pueden generarle retornos importantes mientras usted duerme, pero es aún más importante asesorarse con la persona correcta.