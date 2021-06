Nuevas medidas para vale digital denotan 'improvisación', advierten economistas y sociólogos

El nuevo anuncio del plan Panamá Solidario extendido hasta el 31 de diciembre de 2021 es una “improvisación” por la falta de un plan económico que permita ofrecer trabajos a los panameños que se encuentran desempleados, así advirtieron analistas consultados por La Estrella de Panamá.

“El plan por más buena que sea es una improvisación porque no hay una estrategia, que nos lleve a una buena táctica. Si el Estado tuviera un plan económico, entonces, las personas buscarían sus posibilidades de trabajo y el Gobierno no estaría dándole subsidios”, dijo el economista Felipe Argotte.

El sociólogo Enoch Adames, por su parte, expresó que la propuesta expresa los más ortodoxos valores neoliberales de mercado, que postulan que todo lo que se regala es populismo; sin entender que se está en una coyuntura excepcional donde la crisis “ha tirado a la informalidad y el desempleo a dignos panameños y panameñas”.

“No hay nada bueno cuando se improvisa con ocurrencias que no se vinculan con estrategias de generación de empleo”, comentó Adames.

Cursos y servicio comunitario

Este martes, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, detalló que el nuevo plan busca facilitar el proceso de recuperación económica y seguir llevando el alivio necesario a los más afectados por la pandemia.

Ahora los beneficiarios deberán prestar 24 horas de servicio social comunitario o recibir capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para mantener el vale de $120. Deberán inscribirse en la página web: www.panamasolidario.gob.pa en la sección Vale Digital y elegir una de las tres opciones de servicio social comunitario. Tendrán hasta el 31 de julio próximo para llenar el formulario de inscripción en la plataforma y mantener así el beneficio hasta final de año.

El director del Inadeh, Virgilio Sousa, mencionó en conferencia de prensa que los cursos habilitados para el nuevo plan serán divididos en cinco áreas de formación académica.

Desarrollo humano Tecnología Introducción al emprendimiento Idioma Gastronomía

“Estos 5 cursos que dictará el Inadeh los dará en la modalidad virtual, donde las personas deberán acceder a la página web de Panamá Solidario. Los cursos serán cortos y de 10 horas. La persona lo podrá disponer según el tiempo que tenga”, recalcó Sousa.

Según el sociólogo, la capacitación de 10 horas en el Inadeh es una burla que entretiene y no capacita. “Si se tratara de una propuesta seria inscrita en un plan de reactivación creando competencias para trabajos existentes o por crear, estaríamos hablando de un programa de capacitación por competencias en inscrito en un plan de desarrollo. No es el caso, ya que 10 horas no construyen competencias laborales nuevas ni mejoran la preexistentes”, subrayó Adames.

El recibimiento del vale de $120 representa actualmente menos de la mitad del valor de la canasta básica que para abril en la Ciudad de Panamá se encontraba por encima de los $264, según datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Extensión bancaria

Cortizo también comunicó una extensión de la flexibilización bancaria hasta el 31 de diciembre del 2021. Recomendó a las personas acercarse a los bancos para sustentar su situación económica y llegar a un acuerdo antes del 30 de septiembre de 2021.

Sobre este tema, Argote manifestó que en momentos de crisis el Estado debe establecer las reglas temporales y no los bancos. “El Estado debe poner los parámetros porque los bancos no pueden decir el rumbo de la vida de las personas porque no es lógico. Todo lo que pasa ahorita ocurre porque el Gobierno está convencido que no debe intervenir y que existe una mano invisible que decide todo”, criticó el también empresario.

El economista describió dos posibles reglas que el Gobierno pudo establecer, como:

• Permitir a las personas que a partir de ahora le digan al banco que va a comenzar a pagar de cero, para así evitar los pagos de un mes y medio recargados en cada mes porque eso no rinde.

• La persona puede optar en pagar un poco más con el fin de saldar la deuda más rápida si sus disponibilidades económicas se lo permiten.

“Lo que hace el Gobierno ahora es decirles a las personas que vayan al banco y negocien, cuando ese mandato se puede hacer sin que lo diga el presidente. Al final el banco es el que decide porque no hay negociación”, aclaró Argote.

Plan económico

Con la crisis económica de la pandemia, Argote recomienda al Estado crear un plan económico solido a largo plazo para ver ¿Qué hacer con el país? ¿Cómo impulsar el turismo y la logística? Y ¿Hacia dónde debemos ir?

“Yo personalmente hice una propuesta de plan económico que se basa en el hecho de que necesitamos impulsar lo que Panamá tiene y no inventar cosas. Lamentablemente ahora no hay ningún plan económico porque el Gobierno solo ha hecho un listado de medidas, mientras que el sector privado entregó una lista para resolver los problemas de las empresas”, aseveró Argote.

El economista mencionó que las recomendaciones toman más sentido cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censo ya publicó que el Índice Mensual de Actividad Económica de enero a abril, cayó 5.83% con respecto al año pasado cuando estábamos en pandemia.

“Aquí no hay recuperación y eso no debe ser así. La única justificación es que el país tiene un Estado que en vez de aumentar la inversión pública para que allá demandas solo la reduce. No será posible recuperar la economía si se sigue con la actitud que la mano invisible manejo todo. Además, peligra la inversión extranjera por los niveles de corrupción que se perciben aquí. Yo creo que es un buen momento para reconsiderar que se está haciendo en este país”, expuso Argote.