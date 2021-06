Salida del Conato del diálogo por la CSS genera reacciones

La salida del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (CSS) generó voces a favor y en contra entre economistas y empresarios consultados por La Estrella de Panamá.

Este sábado Conato durante su Consejo de Delegados aclaró que su retiro se debe a que "el diálogo por la CSS es un espacio que impide la participación democrática, participativa y equitativa de los verdaderos dueños de la CSS y, por lo tanto, es un espacio viciado en el que se pretende imponer criterios privatizadores o individualizadores del sistema de pensiones sin que se tenga la intención de volver al sistema solidario".

El economista Juan Jované expresó que entiende la decisión del Conato, ya que desde un inicio el diálogo no prestó las condiciones de equidad al notarse que en el recuento de los votos el Gobierno tenía la mayoría.

"Uno va a los diálogos para que lo convenzan sino, no es diálogo. Y especialmente si uno va a un diálogo donde ya hay una mayoría aplastante y no se acepta el consenso" indicó el economista.

El empresario Juan Carlos Arosemena, por su parte, calificó la decisión del Conato como "desacertada", ya que no considera que el retiro sea por un tema de consenso.

"Como van a decir que este diálogo por la CSS no tiene conceso si ellos (Conato) no están sentados que es lo que deben hacer y ofrecer condiciones para buscar un entendimiento de solución al Programa de Invalides Vejez y Muerte (IVM) para que se le de sostenibilidad y posibilidades de existir, ya sea por la vía de cuentas individuales o del sistema de beneficio definido, pero lo cierto es que hay que tomar medidas porque el sistema no da más", señaló Arosemena.

El gremio de trabajadores dijo que, desde la instalación de la Mesa Plenaria del Diálogo por la CSS, el 8 de febrero de 2021, hasta la fecha, no habían recibido respuesta sobre las objeciones que presentaron, la cual se resumía en 5 puntos:

Reemplazar al facilitador por una persona consensuada por las partes.

Que los representantes de los partidos políticos y diputados cumplieran un rol de observadores y no de decisión, y que igual papel tendría los representantes de la juventud, mujeres, pacientes y otros.

Que los actores decisorios del diálogo se correspondieran con la estructura de la junta directiva de la CSS (trabajadores/as), empresarios, gobiernos, gremios técnicos y profesionales de la salud y jubilados pensionados.

Que el diálogo abordara todos los temas relacionados con la CSS y sus respectivos programas (administración, Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), enfermedad, maternidad y riesgos profesionales).

La vuelta al sistema solidario, como condición necesaria para el rescate de la CSS.

Conato también pidió la suspensión temporal del Diálogo Nacional po la CSS, para el desarrollo del estudio por personal técnico de la OIT sobre la situación actuarial y financiera del programa IVM y reemplazar al facilitador del diálogo, por una persona que cuente con la probidad y confianza de las partes.

En la reunión aprobaron un plan de acción orientado hacia la construcción de un espacio tripartito con la mediación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Jované defendió que si el diagnóstico de la CSS no se hace con todos los miembros simplemente no va a funcionar. "Entiendo perfectamente la posición de Conato, que no está diciendo que no quiere dialogar, más bien resalta que en las actuales condiciones no se está logrando nada", comentó.

Arosemena indicó que en lo único que esta de acuerdo con Conato es en el rechazo de que el Gobierno tenga todos los votos a su favor.

"El Gobierno no puede venir a nombrar a personal del Órgano Ejecutivo, partidos políticos y el Órgano Legislativo porque hay que hacer un diálogo donde todos tengamos igual voz y podamos votar, y no venir con juega vivo. En definitiva, el gobierno debería sentarse con una sola voz y los demás entes públicos puede participar sin voto", apuntó el empresario.

El economista Jované recomendó al Gobierno repensar el tema del diálogo de la CSS. "Es el momento de reflexionar si verdaderamente queremos hacer un diálogo, ya que se debe dar las condiciones para que se dé porque un diálogo es para que a uno lo convenzan y viceversa. Eso significa condiciones de equidad", precisó.

Mientras tanto, Arosemena profundizó en que Panamá es un país con mucho éxito y con un futuro de grandes oportunidades para crecer mejor.

"El diálogo de la CSS es la mejor forma para que todos nos entendamos y echar adelante con equidad y sostenibilidad. Para que el país salga adelante se debe lograr resolver el IVM, que es la que puede poner en quiebra y jaque las finanzas no solo públicas sino generales por eso en la mesa se tienen que sentar los empresarios, el Gobierno, la oposición y los trabajadores, que son los principales sectores", sostuvo el empresario.