Detectan 1,690 viajeros positivos con covid-19 en el Aeropuerto de Tocumen en menos de 1 año

Un total de 1,690 viajeros positivos con SARS-CoV-2 (covid-19), de 175,047 pruebas realizadas, han sido detectados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen desde que comenzó sus actividades en octubre de 2020, según el reporte emitido por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el reporte de las últimas horas, de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se lograron detectar 5 pasajeros positivos por covid-19.

Señaló que paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260, 486 y 589 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, India, Suráfrica y Reino Unido se han detectado por prueba de covid-19 un total de 309 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela, de un total de 37,158 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Precisó que viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles no covid-9, donde permanecerán tres días hasta hacerle una tercera prueba.

Hasta el día de hoy, en Panamá se han aplicado 1,876,605 dosis de vacunas contra la covid-19, según el reporte del Minsa difundido este domingo 18 de julio.

El Minsa recalcó a la población no bajar la guardia y a pesar de recibir la vacuna contra el covid-19, es primordial preservar las medidas de autocuidado como el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de alcohol, mascarilla, gel alcoholado y pantalla facial.