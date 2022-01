Luis Eleta: 'Hay una buena perspectiva en la conectividad local que posiblemente permita activar nuevos destinos'

Luis Eleta, gerente comercial de Air Panamá Cedida

Luis Eleta, gerente comercial de Air Panamá, analiza el panorama de la aviación comercial con las rutas actualmente operativas en el país. Sobre la reapertura de vuelos a Pedasí, a partir del 14 de enero, indica que se trata de una apuesta importante, con la cual esperan una demanda que permita incrementar las frecuencias: “Miramos con buenos ojos que se vaya reactivando el turismo del exterior, que es básicamente el 40% del tráfico en nuestros vuelos. Esto va a ayudar muchísimo a mantener nuevos proyectos”, además, remarca que “hay mucho entusiasmo y esperamos que tenga la demanda y continuidad para mantener el servicio vivo en el tiempo, e inclusive incrementarlo”. Por otra parte, Eleta es cauto al establecer predicciones sobre los próximos meses, con la presencia de la variante ómicron en el país, pero sí vislumbra las fortalezas del turismo de negocios como un atractivo: “Es una de las áreas que prevemos que puede tener un crecimiento importante. Hay una oportunidad grande de crecimiento en la medida en que los negocios y las compañías van dinamizándose, haciendo conferencias, reuniones o mandando grupos de viaje a las diferentes ciudades o comerciantes extranjeros que entren al país”.

Tras dos años del inicio de la pandemia, ¿cuál es su lectura sobre el estado de la conectividad en el país y los retos del sector?

Ha sido todo un recorrido desde que empezamos la pandemia en 2020 y cómo ha ido evolucionando el mercado. Nosotros empezamos con el bloque IV la reactivación, que se vio básicamente a finales del mes de septiembre, con un mercado que estaba paralizado. Pero comenzó el transporte aéreo en este y nosotros empezamos con un servicio muy básico, volando a las ciudades principales que son las que decidimos servir inicialmente y concentrar todo el esfuerzo. Tomó un esfuerzo muy grande reactivar esta operación después de estar tantos meses parada, con toda la incertidumbre y el colapso económico que había. Se decidió empezar con las rutas de David, Bocas y Changuinola como las principales y empezamos a realizar un vuelo diario a cada ciudad para la reactivación del transporte aéreo y tener una conectividad local. Sumado a esto, en diciembre hubo otra restricción de movilidad la cual definitivamente nos forzó nuevamente a echar para atrás, y tuvimos que reducir a un mínimo la operación para atender el transporte durante diciembre y enero, donde casi todo estuvo parado nuevamente. Fue muy lento el incremento del tráfico, yo diría que se mantuvo muy irregular porque como había tanta incertidumbre en lo que tenía que ver con las restricciones y con la pandemia, esto no dejaba que el mercado fuese desarrollándose nuevamente de una forma normal. No fue sino hasta el mes de abril que logramos sentir un poco más de estabilidad y comenzamos a abrir un poco más de capacidad para los diferentes destinos; empezamos a incrementar los vuelos a dos frecuencias a estas ciudades y a ver un poco más de constancia. Definitivamente ha habido muchos cambios en la conducta de los viajeros; el pasajero local que normalmente compra con un tiempo antes de su viaje, estaba haciéndolo básicamente el día del viaje o el día antes; había mucha incertidumbre. Lo que nos ayudó a la recuperación fue el tráfico local y la reactivación del turismo; la gente comenzó a tratar de salir un poquito más en Panamá; como la gente no estaba viajando al exterior se activó mucho el desarrollo del turismo local, creo que esto ha sido muy importante en el desarrollo de la actividad de transporte y la conectividad.

¿Qué tanto prevén incrementar el tráfico aéreo en el primer semestre del año? ¿Cuál es el porcentaje de demanda a la fecha?

Según las proyecciones que hemos estado analizando desde los diferentes organismos, en este caso la Cepal que proyecta que Panamá va a tener un 8,2% de crecimiento económico, estamos viendo el despegue de los vuelos internacionales donde cada vez la conectividad ha ido aumentando más. A la fecha hemos logrado casi un 60% de lo que hicimos en 2019; al final de 2021 logramos llegar a casi un 60%, lo cual creo que fue bastante bueno. Este año, si aumenta la cantidad de visitantes o si continuamos en una tendencia creciente del tráfico internacional que es lo que se proyecta, pudiéramos crecer un 15% a 20% más, acercándonos a lo que se hacía en 2019. No creo que este año logremos todavía el tráfico que teníamos en 2019, pero sí que podríamos lograr un 15% más. El tema tiene también mucho que ver con el desarrollo de la actividad turística, que tiene un rol importantísimo y sobre todo en los mercados primarios nuestros, siendo el principal Estados Unidos, desde donde viene una gran cantidad de visitantes, mientras no haya otra ola. También depende mucho del ómicron que se está comenzando a ver más intenso.

Recientemente se realizó la reactivación de vuelos a Pedasí, desde la ciudad capital. Según la ATP, esta decisión es clave en el desarrollo turístico de la región. ¿Cómo lo evalúan desde Air Panamá? Y, ¿qué acciones tomarán para mantener las frecuencias de vuelo?

El tema de los vuelos a Pedasí es un proyecto que se ha trabajado desde hace varios meses con la empresa privada, con un grupo de inversionistas que están invirtiendo en el área de Venado y de Pedasí. Ellos estaban muy interesados en que se reiniciaran los vuelos, decidieron sumarse al esfuerzo y hemos hecho este proyecto de vuelos chárter que empezará el próximo 14 de enero, todos los viernes y domingos con el objetivo de iniciar una conectividad más directa a Pedasí, un área que se proyecta con buen crecimiento, potencial turístico y económico. Hemos recibido muchísimas llamadas, a la gente yo creo que le ha gustado y vamos con mucho optimismo viendo qué va a pasar con el tráfico. La continuidad va a depender mucho de la demanda y acogida que le dé el público al tema; no hay manera de sostener un tráfico que no tenga demanda, así que en nosotros hay mucho entusiasmo y esperamos que tenga la demanda y continuidad para mantener el servicio vivo en el tiempo, e inclusive incrementarlo.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Panamá recobró el 85% de la conectividad prepandemia hacia Norteamérica y Europa, superando a países como Estados Unidos y Brasil. Ahora, con una nueva variante del virus, ¿podría establecerse algún pronóstico

Es muy prematuro; hasta hace poquito la tendencia era muy alcista y bastante sólida; todavía creo que se mantiene porque aún no estamos hablando de restricciones sanitarias ni de viajes a los países que son nuestros principales clientes. Por el momento se mantiene bastante positivo todo, y se habla de un crecimiento lento pero constante. Nosotros pensamos que hay un buen potencial y una buena perspectiva del lado del transporte y la conectividad local, lo que posiblemente nos permita ir activando nuevos destinos o nuevas rutas. Miramos con buenos ojos que se vayan reactivando poco a poco y cada vez más los visitantes y el turismo del exterior, que es básicamente el 40% de nuestro tráfico en los vuelos.

Me hablaba de la recuperación, ¿cuáles son las grandes oportunidades en Panamá que servirán de catalizador para este crecimiento?

Una de las áreas que prevemos que puede tener un crecimiento importante es la del viajero de negocios. En Panamá todavía sentimos que esto está un poco bajo. El viajero que básicamente está utilizando nuestro servicio es el turista local y el tráfico local étnico, que es el que va a visitar a familiares, su casa o está moviéndose entre ciudades constantemente todos los fines de semana o cada cierto tiempo. El business travel o el tráfico de hombre de negocios todavía no se ha reactivado, principalmente porque muchas empresas aún no se mantienen de forma presencial, hay una transición en el trabajo remoto y presencial. Creo que este año va a continuar siendo un año de transición hacia la recuperación y hacia lo que va a ser una nueva realidad, porque si el trabajo remoto está aquí para quedarse o por lo menos es lo que se está diciendo, no creo que regresemos en un 100% a lo que éramos antes. El trabajo remoto, las conferencias remotas y el Zoom van a terminar siendo parte de nuestro día a día. Tomará un tiempo adaptarnos a esa realidad, pero sí, hay una oportunidad grande de crecimiento a medida que los negocios y las compañías van dinamizándose, haciendo conferencias, reuniones o mandando grupos de viaje a las diferentes ciudades, o comerciantes extranjeros que entren al país a hacer negocios. Esa es la parte en la que vemos una oportunidad importante, y adicional a eso, nuevos destinos. Panamá está haciendo un esfuerzo importante por promover todas sus diferentes regiones, riquezas turísticas y recursos naturales, lo que vemos con buenos ojos. Eventualmente esto va a llevar a una demanda del transporte aéreo.

¿Cuál es el rol de Air Panamá en el Plan Maestro de Turismo Sostenible y cómo se han articulado las acciones con el Gobierno Nacional?

Tradicionalmente hemos mantenido una comunicación muy buena y cercana con la Autoridad de Turismo en el desarrollo de proyectos que ellos están haciendo, por supuesto, para tratar de proveer la conectividad adecuada. En este momento en que estamos recuperándonos del colapso económico a causa de la pandemia, toca ir poco a poco, estudiando con mucha calma y dando los pasos en firme. Hay muchos planes; ellos tienen una cantidad de proyectos importantísimos para promover y aumentar el turismo en Panamá; nosotros estamos positivos en que tendrán un impacto importante en el crecimiento o el aumento de la demanda de transporte aéreo; eso sumado al desarrollo en la infraestructura, en el tiempo. Todo esto es un esfuerzo en conjunto con la empresa privada y el Gobierno que se tiene que dar para que haya un crecimiento en el sector.