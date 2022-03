Tras su salida del cargo como subdirector de la Caja de Seguro Social, el economista Francisco Bustamante sostuvo que “ni las medidas paramétricas, ni la fusión del programa resuelven el problema de la CSS".

"Alivian, pero no resuelven, hay que meter plata fresca", insistió Bustamante hoy, 2 de marzo, en declaraciones a Televisora Nacional, luego de que el pasado 23 de febrero se anunció públicamente que dejaba el cargo.

Bustamante indicó que "sin ser político ni ser PRD", asumió el puesto en octubre de 2019 por invitación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, con la tesis de trabajar por el rescate de la Caja de Seguro Social, por las reformas y hacer los cambios que la institución necesita.

Destacó que entró el 1 de octubre de 2019 y ya para finales de diciembre de ese mismo año ya se tenía una propuesta, -que se les presentó a las autoridades-, donde había cambios efectivos en la institución, pero lamentablemente la pandemia de la covid-19 los distrajo y los sacó de curso.

Explicó que para rescatar los programas de la CSS propuso que había que meter plata fresca y que para ellos había varias varias maneras de hacerlo: "O le metes plata de los recursos del Estado (que no hay) o creas un impuesto que nadie quiere pagar o dejas de usar recursos de los otros programas en calidad de préstamo avalados por el gobierno".

Mencionó que esas fueron las alternativas que en diciembre del 2019 tenían, para lo cual se hicieron todas las corridas que había que hacer y en todas las corridas se demostraba que "no era suficiente. Hay que meterle plata fresca".

Por otro lado, dijo que algunos grupos propusieron funcionar los dos programas (Minsa-CSS), pero a su juicio "eso es lo peor que puede pasar", pues "fusionar los dos grupos es resolver el problema de Caja hoy, pero creando un problema financiero para los jóvenes de este país dentro de 20 años; y nadie, yo por lo menos no voy a hacer eso".

Comentó que su propuesta le generó conflictos con algunos miembros de la directiva y con algunos grupos sindicales."Fue mi posición y la sigo manteniendo. Eso no soluciona el problema ni las medidas paramétricas solas ni la fusión del programa por su lado", apuntó el economista.

Se descarrila el proceso de diálogo

Señaló que recién el año pasado cuando baja la incidencia de la pandemia retomaron el tema del diálogo por la CSS, pero luego el gobierno decidió que “no” iba a seguir adelante y lo dejaría para el próximo (año).

Dentro de los elementos que Bustamante consideró descarrilaron el proceso, está el hecho de que los grupos sindicales que fueron invitados se retiraron de la mesa, obstaculizando el proceso.

Además cuando finalmente entran en la mesa y empiezan a discutir, muchos de los grupos, que eran representantes en otras organizaciones, mantuvieron la misma tesitura de sacar de ventaja y no de ver qué podían aportar para resolver el problema de la CSS.

Otro elemento que hizo imposible que se hubiera tenido una propuesta terminada fue que la discusión por la CSS se extendió hasta casi finales de 2021, cuando realmente se pensaba que en julio de 2021 iban a tener una propuesta ya terminada.

Agregó que aunado a lo anterior, la exigencia de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tuviese un fallo también fue otro factor que obstaculizó el proceso de diálogo por la CSS.

“El informe de la OIT no va a ser mejor que el nuestro, cuidado es una situación peor. En fin esos fueron los elementos que descarrilaron el proceso”, vaticinó Bustamante, para quien "hubo avances, lo que llaman los gringos victoria rápidas , pero no suficientes desde mi punto de vista”.

Bustamante dijo irse "triste" porque que cree que "la Caja tiene resolución, no solamente tiene posibilidades. Es necesario porque esa es la red de seguridad de este país más importante. La paz social está en la CSS”.

Enfatizó en que la CSS es la primera línea de defensa de la paz en este país y con esa tesitura de que Panamá no vaya a vivir los niveles de violencia que se ven en otros lugares es que asumen que la Caja tiene solución, pero hay un costo.

“Ese costo es de la sociedad por eso es un problema de Estado, no de una administración, no de un partido, no de un grupo, no de un sindicato. Es de toda la sociedad”, apuntó Bustamante.

Al mismo tiempo aclaró que este gobierno no le está heredando un problema a las próximas administraciones.

Este gobierno heredó un problema que los anteriores gobiernos no quisieron asumir; y los que ayer estaban en el poder hoy se erigen en sensores y exigentes de que se hagan las cosas que ellos en su momento no quisieron hacer Francisco Bustamante

Mencionó que desde un inicio de que tomó el cargo como subadministrador de la Caja propuso “hacer cambios”, pero dos ministros le dijeron no “vamos a hacer nada”, sin precisar nombres.

"No podemos cargarle a un partido o a otro. Es un problema de la sociedad, tenemos que absolverlo. Soluciones hay, sí. Hay una propuesta nuestra, hecha, escrita", sostuvo Bustamante. Pero "yo creo que las medidas paramétricas no resuelven el problema. Así tu pongas todas", insistió.

Bustamante expresó que ahora se cambió el objetivo y se está trabajando en recuperar las obras abandonadas, en mejorar la provisión de medicamentos y mejorar la dotación de equipo de imageneología.

“En fin, se están haciendo avances, pero es labor de médico, de ingenieros, arquitectos, electricistas no de economistas o de especialistas financieros”, expresó Bustamante, para quien en vista de esto, consideró que lo prudente, lo decente era dar un paso al costado, dejar el espacio para que otra persona hiciera lo propio.

“Fui contratado para hacer una tarea y me dejan sin un objetivo y sin norte”, expresó Bustamante, quien dejó el cargo el pasado 23 de febrero, en medio de muchas interrogantes sobre el futuro de la CSS, el fracaso del diálogo por rescatar los programas de la Caja y un último esfuerzo con la promesa a los panameños de facilitar la capacidad y acceso a medicamentos y abaratar los costos de las medicinas a nivel nacional.