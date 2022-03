Ramón Martínez: El gobierno 'no' tiene en la agenda negociar un TLC con China

El ministro de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Ramón Martínez. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, destacó que el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos abre la “posibilidad” de revisar temas de salvaguarda y desgravación en el año 2025, por lo que el Gobierno solicita se revise desde ahora. “Apelamos a que nos reciban e iniciemos conversaciones sobre esto”, cuanto antes, afirmó el titular del MICI en una entrevista con La Estrella de Panamá, luego de que el pasado 16 de marzo, el gobierno de Panamá, le solicitó a los Estados Unidos revisar los términos y condiciones del calendario de desgravación arancelaria o eliminación progresiva y cronológica de aranceles aduaneros que el TPC dispone para algunos rubros sensitivos como el arroz, la leche y sus derivados, y la carne de pollo y puerco.

La desgravación arancelaria se inicia este año 2022, con el arroz y el muslo encuentro (pollo), lo que le permitirá a la industria pagar un arancel menor y como consecuencia ocasionar que se inunde el mercado de estos productos importados.

La situación mantiene en alerta al sector agropecuario, toda vez que el pasado 10 de marzo, el encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Stewart Tuttle, declaró a medios locales que país "no" tiene interés de renegociar el TLC con Panamá sino más bien implementar el mismo que firmó hace ya casi diez años.

Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Promoción Comercial o TPC el 28 de junio de 2007 en Washington, D.C, y entró en vigencia desde el 31 de octubre de 2012, es decir que este año cumple 10 año de que se firmó.

En sus declaraciones, Martínez también se refirió a la importancia que representa para Panamá ser sede del primer foro en Latinoamérica del Bloomberg New Economy Gateway, Panamá, para la atracción de inversiones, los avances de la redacción del nuevo contrato minero, sus perspectivas para el 2022, entre otros temas.

Panamá le envió una nota a Estados Unidos para revisar el TPC, exactamente ¿qué es lo que piden?

¡Bien! Más que todo, en un momento como en el que estamos, pensamos que es adecuado para abrir el diálogo. Lo que se le ha solicitado a los Estados Unidos es que revisemos el tema de la desgravación de productos sensitivos como el arroz, los productos lácteos, la carne de cerdo y la carne de pollo que van a estar entrando a mercado libre y puede ocasionar una disrupción importante en nuestro sector productivo y en estos productos que son tan sensitivos. El tratado abre la posibilidad de revisar temas de salvaguarda y temas de desgravación en el año 2025. Lo que queremos es solicitar que revisemos esto desde ahora.

¿Cuándo comienza la desgravación de aranceles?

Son distintos productos, así que son distintas fechas, pero tenemos que actuar pensando por delante de lo que va a ocurrir. En el 2025 contempla el tratado, la posibilidad de revisión, pero lo que estamos solicitando es revisarlo ya.

Ministro, pero Estados Unidos se ha mostrado negativo o rechaza esta revisión y dice que quiere continuar con el mismo tratado actual. ¿Qué me puede decir al respecto?

No queremos cambiar el tratado en sí. Hay un punto que pensamos que es posible. No sé si usar la palabra negociar, pero sí modificar un poco. Y es lo que te estoy hablando de estos productos sensitivos. Así es que apelamos a que sí, a que nos reciban y a que iniciemos conversaciones sobre esto.

¿Dentro del acuerdo del TPC está la posibilidad de renegociar?

Los acuerdos por supuesto que contemplan esa posibilidad. Ahora, esos tratados llevan una compleja negociación que toma a veces años. Entonces, sí los países tratan de no abrir la negociación nuevamente de los tratados, esa es la verdad. Por eso nosotros queremos enfocarnos exclusivamente en la desgravación o salvaguardia de estos productos sensitivos.

En caso de que Estados Unidos no acceda a la solicitud de Panamá, ¿hay la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular China.

¡Bueno! Quiero aprovechar tu pregunta para aclarar que esta solicitud que hacemos a los Estados Unidos no tiene nada que ver con cualquier posibilidad de negociación de un tratado con China; y en este momento no estamos, ni tenemos en la agenda, esa negociación; y no es un tema de que si Estados Unidos no nos da la apertura, entonces nos vamos a negociar. Así es que bueno aclarar eso. Lo que sí es importante es mantener la buena relación comercial con los principales socios estratégicos y comerciales que tenemos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y tenemos una relación estratégica. Así es que, yo creo que ambos países valoran la relación que tienen y se puede hacer algo por mejorar.

Insisto en el TLC con China ¿cómo quedó la negociación que ya se había iniciado? ¿Hay posibilidad de negociarlo en esta administración?

¡Bueno! Los temas de negociación con China culminaron con una quinta ronda de negociaciones en el gobierno de la administración anterior (expresidente Juan Carlos Varela). Esta administración se ha enfocado más que todo en el sector productivo, en tratar de seguir capacitando, de ir certificando plantas, de fortalecer nuestro sector productivo antes de mirar a nuevas negociaciones comerciales. Así es que este gobierno no ha hecho, o sea, no ha retomado el tema. No lo estamos haciendo en este momento; y bueno, hay temas importantes que resolver.

¿Cuál sería el impacto que podría causar la desgravación arancelaria de los productos sensitivos al sector agropecuario o a los productores?

El principal problema es que se inunde el mercado de estos productos sensitivos de forma que desplace la producción nacional. Entonces, el punto nuestro es que tiene que haber un balance. Creemos en el comercio sin restricciones, pero queremos que los Estados Unidos entienda que son productos muy sensitivos y si se inunda el mercado con productos americanos y desplaza el nacional, corremos un riesgo social importante. ¿Qué vamos a hacer con los cientos de miles de productores que trabajan en este sector? Entonces, es una conversación franca, honesta, entre ambos países que lo que quieren es lo mejor para su pueblo.

En otro tema ¿en qué estatus se encuentra el nuevo contrato con la minera?, toda vez que ya van varias semanas de que se terminó la negociación

Recordemos que el proceso de negociación fue un proceso complicado, demoró cuatro meses, y cerró de una forma bastante dramática. Al proceso de redacción del contrato debemos de imprimirle todo el cuidado posible, cuidando la forma, el fondo, los distintos temas tanto jurídicos como ambientales, económicos, laborales, y se ha logrado un buen avance en esa redacción, pero todavía estamos trabajando en eso.

Entiendo que está en etapa de redacción, pero ¿cuándo podría estar listo?

Tal y como sucedió en la etapa de negociación yo fui muy cuidadoso de no dar una fecha, porque realmente no podemos ponernos tampoco una fecha y acelerar todo el proceso. Pero sí considero de que no nos falta mucho en esta etapa de redacción.

Después de la redacción del contrato, ¿cuál sería el próximo paso a seguir?

Esto se redacta, se revisa por ambas partes y luego se presenta al Consejo de Gabinete para aprobación y luego tiene que pasar por Asamblea Nacional para que sea aprobado.

¿Cómo avanzan los proyectos de zonas francas? ¿Cuántos se han aprobado?

¡Sí! El año pasado aprobamos seis zonas francas y 13 nuevas empresas que se han invertido ya arriba de $55 millones y también tenemos otras zonas francas que próximamente van a estar estableciéndose en nuestro país. Las zonas francas tienen mucho que ver con atraer estas empresas tipo EMMA. Se trabaja muy mancomunadamente, entre ese régimen de zonas francas y EMMA.

¿Cuántas empresas se han establecido bajo este régimen especial EMMA? ¿Nuevas inversiones?

En EMMA tenemos una empresa que se ha registrado ya, es una empresa holandesa, y tenemos aproximadamente una docena de empresas que están viendo la posibilidad de mudar sus operaciones productivas de manufactura ligera a nuestro país. Esas decisiones toman varios años, y por eso lo que estamos es creando las bases para que nuestro país sea competitivo a la hora de que las empresas piensen en mudar parte de la producción a un mercado más cercano; y se siguen haciendo los esfuerzos de promoción.

Hábleme del Bloomberg New Economy Gateway, Panamá ¿Que representa para Panamá ser sede del foro?

Primero que todo es ampliamente conocido que Bloomberg es una plataforma de información financiera, comercial y global, que muchos líderes y tomadores de decisiones miran a la hora de ejecutar sus planes. Desde hace dos años hemos tratado de promover alianzas con ellos, alianza que el año pasado se confirmó, y Panamá fue elegido como sede de este foro en Latinoamérica. Panamá por su posición geográfica, por la plataforma logística, por la conexión aérea y por la estabilidad jurídica, social y política ha sido escogido para ser el primer país de operar este foro tan importante. Es la primera vez que este foro se hace en Latinoamérica y es de gran orgullo para nuestro gobierno y para todos los panameños que Panamá sea elegido para ser sede de este gran evento. Este evento foro reúne normalmente al 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo. Está conformado por líderes tanto gubernamentales como comerciales.

¿Cuándo es la cita?

El 18 y 19 de mayo.

¿Qué temas se van a abordar en el foro?

Se van a estar tocando temas de gran importancia: comerciales, disrupciones en la cadena de suministros, cómo se van los países a recuperar después de la crisis de la covid-19 y lo que puede pasar en relación a la guerra con Ucrania. Son temas de la actualidad. Consideramos que es muy importante que nuestro país sea ese puente que da la posibilidad de que se reúnan estos grandes líderes para hablar de estos temas. También se va a aprovechar para hablar del crecimiento de Latinoamérica. Ese es el otro enfoque... Así que realmente es una grandísima oportunidad para nosotros y estamos trabajando muy bien con el equipo de Bloomberg, el equipo del gobierno nacional para apoyarlos y asegurar de que este evento sea un éxito.

¿Qué resultados se espera lograr de este evento?

Primeramente, el hecho de que estos grandes líderes estén en Panamá hace un cambio importante. Nosotros normalmente salimos a distintos países a promover nuestro país, pero cuando estos grandes líderes vienen a Panamá, es distinto. Es distinto que yo te hable del país a que tu vengas y lo veas con tus propios ojos. Eso por un lado es muy importante y por otro lado los medios de comunicación mundial van a estar enfocados en lo que está pasando en este evento y por supuesto la cede es Panamá. Es un tema de atracción de inversiones, es un tema de imagen, es un tema de posicionar a nuestro país y que la gente empiece a preguntar: bueno, esto se hizo en Panamá; y ya desde ese punto de vista uno puede brindarle toda la información de nuestro país.

¿Cuántos son los participantes?

Son más de 200 personas, de alto calibre. Líderes económicos, fundadores de empresas; CEO de multinacionales y líderes gubernamentales. Va a estar el sector público y privado reunidos en este evento. Obviamente, va haber una buena asistencia de líderes latinoamericanos. Es un evento global.

¿Cómo están las exportaciones?

En el 2021, hubo cifras récord de exportaciones, superamos 3,500 millones de dólares en exportaciones. Este año ya vamos con un buen ritmo. En enero se reportaron 300 millones de dólares de exportaciones. Diría que 55 millones de dólares son de productos no minerales y eso ya representa un incremento de 30% con respecto al año anterior, que fue muy bueno. Así que la expectativa es buena. Además, tenemos un crecimiento del año pasado que supera el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) que ha crecido y para este 2022, organismos como la Cepal han pronosticado que Panamá va a tener el mayor crecimiento de Latinoamérica. Estas buenas noticias tenemos que aprovecharlas. Creo que es bueno mandar ese mensaje de confianza a toda la población, a los inversionistas nacionales y extranjeros que Panamá está haciendo las cosas bien y en un momento crítico en el mundo, este es el momento de ver a Panamá.

¿Significa esto que las perspectivas para el 2022 son positivas?

¡Así es! Así yo lo veo, lo ven los organismos internacionales y tenemos todos saber entender el momento histórico en el que estamos, y las perspectivas son positivas. Este es el momento de invertir en nuestro país, el momento de abrir nuevas empresas y de generar plazas de empleo.