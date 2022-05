Inversión, la clave para enfrentar la próxima pandemia

El mundo para estar preparado para la próxima pandemia requiere aumentar su inversión en la rama de salud, sobre todo en Latinoamérica donde apenas alcanza es del 3.5% del PIB mundial, así consideró este jueves un panel de expertos que participa en el último día del Bloomberg New Economy Gateway, que se celebra en Panamá desde este miércoles.

Aunque el mundo aún no se ha librado de la covid-19, la canciller panameña Erika Mouynes, comentó que la idea de cualquier tipo de encierro y de sacar a los niños de las escuelas, no se debe considerar, ya que no solo afecta la economía, sino que ahora es el momento de prepararse lo mejor posible.

Mouynes ilustró a los presentes con una mirada regional sobre la actual situación de covid en la región, debido a que por covid-19 la región de Centroamérica y el Caribe, con apenas el 8% de la población le fue "terrible", debido a que en esta región la pandemia ha dejado el 28% de los decesos, lo que representa que es la más afectada en el planeta.

La ministra considera que la clave para sobrellevar la covid-19 en Panamá fue en estructurar y la infraestructura de salud, ya que como gobierno se cuestionaban en cómo podían adquirir las vacunas. "Antes de que los países lo pensarán Panamá pudo prepararse y salir al mercado para hacer acuerdos bilaterales con algunas farmacéuticas; sin embargo, tratamos de obtener el apoyo para comprarlas como bloque regional, pero no pudimos hacerlo en el primer intento. Ahora de manera activa nos estamos promocionando y preparando para que como un bloque actuemos, al igual que lo hace la Unión Europea, las naciones de África, todos alineados y con tanto poder", dijo.

Y agregó: "La próxima vez debe ser diferente, no importa si unos países tienen a su población más vacunada que otros. Todo va seguir, no podemos encerrarnos y desconectarnos. La manera en que se distribuyó primero las vacunas (en el mundo) no funcionó, y vemos a Panamá pasando por la cuarta dosis, mientras otros países apenas están en la primera dosis. Esa disparidad no puede continuar".

Por su parte, Rolf Hoenger, de la farmacéutica Roche para América Latina, recordó que la OPS (Organización Panamericana de la Salud) recomendó invertir el 60% del PIB mundial y el promedio en América Latina es 3.5%. "Básicamente a largo a plazo se requiere de una inversión en salud", destacó el ejecutivo.

Al referirse a la capacidad instala en infraestructura, Hoenger comento: "Nos debemos asegurar que la capacidad es la suficiente para la demanda, vemos las escenas dramáticas en Guayaquil (Ecuador) y Brasil. Es claro que la capacidad no estaba para esta situación. Nos falta verdadera inversión en salud a largo plazo. Yo, espero que hayamos podido aprender la lección y cambiemos. Hay que invertir más y mejor, así como utilizar la falta de la baso de datos para aprender. Son muchas de las cosas que pudimos aprender de esta pandemia".

El panel hizo participe a la audiencia de una encuesta toda la mayoría consideró que la región de América Latina requiere de acceso universal a la atención de salud básica.

En este punto, Daniel Nathrath, CEO de Ada Health, una app móvil de salud, destacó que de la pandemia se ha aprendido y la tecnología avanzo, ya que ahora la telemedicina es una realidad.

Nathrath afirmó que ahora es común ver a las personas buscar en las plataformas sobre los síntomas y posibles enfermedades que padecen antes de visitar al médico, lo que viene ayudar a los doctores, pues tiene un paciente con información.

En el caso de Panamá Mouynes reconoció que la telemedicina se convirtió en el as para llegar a la población residente en áreas de difícil acceso o remotas, ya que a los pacientes se le da seguimiento y consultas virtuales.

Hisopados y vacunas para migrantes

En materia de salud, la canciller, informó que Panamá es uno de los países de la región que está apoyando con hisopados y vacunas a la población migrante irregular que acceden al país atravesando la frontera colombo-panameña.

La diplomática señaló que está población en un año pasó de 80 mil a 130 mil personas, es decir registró un crecimiento de más del 60%, la mayoría procedente de Haití y Sudamérica, la cual aparentemente, huyó de la pobreza y la violencia.

En julio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a Panamá a garantizar el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares que atiende en albergues, lo que incluye pruebas y tratamientos contra la covid-19, así como su inclusión en el programa de vacunación.