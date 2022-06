Inversionistas de Texas ven oportunidades de negocio en Panamá

Una misión comercial de 30 ejecutivos de transporte marítimos, aéreos y logística de carga de Texas, Estados Unidos, se encuentran en Panamá en una gira de reuniones para captar oportunidades de negocio.

La actividad es un seguimiento a la visita que realizó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a Texas en junio 2021, que tenía como objetivo crear las alianzas entre el Canal de Panamá, el Puerto de Houston, el aeropuerto Bush Intercontinental y el aeropuerto de Tocumen.

Entre las empresas participantes de la misión se encuentran Port of Corpus Christi, Port Houston, Port of Gavelston, Greater Houston Port Bureau, Houston, airport System, Port Freeport, Texas EDC, The Vessel GRP, Great Lakes Dredge & Dock, Irvin Chamber of Commerce, entre otras.

Arístides Royo, ministro del Canal de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El encuentro que inició hoy y culmina mañana es organizada entre la Autoridad para la Atracción de Inversiones, la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA), U.S Panamá Business Council (USPA) con el apoyo de Juan Sosa U.S. Panamá Business Council en Houston.

Robert Allen, presidente y CEO de Texas Economic Development Corporation, comentó a La Estrella de Panamá que se encuentra optimista y seguro "de que sí habrá oportunidades de inversión, a través de las reuniones que se darán hasta mañana".

"Estamos optimista de que podemos generar nuevas inversiones de negocio. Se que vendrán las oportunidades de negocio resurgente a este negocio (de transporte) y muchas cosas por venir de estos diálogos", destacó Allen.

El Canal de Panamá y su importante posición geográfica fueron el tema clave del primer conversatorio de este lunes.

Robert Allen, presidente y CEO de Texas Economic Development Corporation Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Según el CEO de Texas Economic Development Corporation, el Canal es un sector donde la cantidad de clientes que pasan provienen de los estados más grande de Estados Unidos.

Además, comentó que para ellos es importante estar como socio y compañeros para Panamá. "El Canal es una de las razones y llaves para muchas oportunidades de negocios y nosotros queremos dotarnos de eso", resaltó el ejecutivo.

Para Ruth Hius, secretaria del Estado de Texas, señaló que en Texas reconocen la importancia de la relación que tienen con Panamá y las oportunidades de seguir creciendo juntos en energía y tecnología para beneficio mutuo.

Hius indicó que Panamá se ofrece de una manera muy positiva estar dispuesto hacer negocios con Texas.

"La democracia que tiene Panamá y la forma de trabajar juntos hace más fácil hacer negocios, así como ver la seguridad de que tienen un clima económico muy estable, y los inversionistas están buscando más oportunidades de crecer", manifestó la secretaria de estado de Texas.

Ruth Hius, secretaria de Estado de Texas Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Ministro del Canal Arístides Royo sostuvo que esta jornada busca brindar confianza a los inversionistas de Houston de que Panamá es un país donde hay respeto por la inversión, estabilidad jurídica y democracia.

"Creemos que tenemos las condiciones optimas para facilitar y favorecer la inversión de Estados Unidos", aseguró el ministro del Canal.

En este mismo contexto, Carmen Gisela Vergara, administradora de Propanama, recalcó que "esperamos que los empresarios que hoy nos visitan encuentren esas oportunidades interesantes y quieran invertir en el país".