Acuerdan fomentar la cooperación para atracción de inversiones en las zonas franca

El gobierno de Panamá y las zonas francas del mundo están enfocados en fomentar la cooperación mutua en áreas de atracción de inversiones, para y bajo el régimen de zonas francas, la promoción de la certificación de zonas francas seguras, entre otras acciones.

Para ello, recientemente el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la World Free Zones Organization (WFZO) firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU).

Como parte de este acuerdo, Panamá se compromete a participar del intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, que procuren el comercio internacional seguro e inclusivo y contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, a adherirse con derecho a voto, tanto para elegir y se elegido, en la junta directiva de la WFZO como miembro activo

El MOU reconoce, además, que el MICI será el punto nacional de contacto entre Panamá y la organización.

"Este logro reconfirma el posicionamiento que ha ganado Panamá en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa y la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, lo cual está dentro de los objetivos del plan de gobierno del Presidente Laurentino Cortizo Cohen", expresó Ámbar Ruiz Chaperón, directora General de Zonas Francas del MCI.

El acuerdo se firmó en el marco de la Conferencia y Exposición Anual Internacional 2022 (AICE, por sus siglas en inglés), el principal encuentro mundial de Zonas Francas, celebrado en Montego Bay, Jamaica.

Panamá se unió a los más de 100 países que participaron de la AICE 2022, organizada por la WFZO, y que se desarrolló para intercambiar experiencias y propiciar la conciencia pública sobre el papel y la contribución al crecimiento económico que brindan las áreas económicas especiales.

En la actualidad existen más de 7 mil zonas francas alrededor del mundo, siendo un modelo de gran impacto en la mejora de la mano de obra local, el aumento de la oferta exportable, mayor competitividad, entre otros beneficios, que han motivado su réplica en 145 países como pilar estratégico y herramienta de consecución de los ODS.

La importancia del fortalecimiento del régimen de zonas francas para impulsar el desarrollo económico de la región también fue destacada por la directora del MICI durante la primera Conferencia Anual de la Alianza Global de Zonas Económicas Especiales (GASEZ), que se dio paralela a AICE.

Esta Alianza fue suscrita por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), Africa Economic Zones Organization (AEZO), Green Partnership for Industrial Parks of China (GPIPC), International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), National Association of Foreign-Trade Zones, United States of America (NAFTZ), World Free and Special Economic Zones Federation (FEMOZA), World Free Zones Organization (World FZO) y United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).