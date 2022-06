Luis Sucre: 'No le llamaría una curita' a MedicSol sino ' un plan paliativo'

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre afirmó este martes, 28 de junio, que el programa MedicSol, desarrollado por el Gobierno Nacional, es un "plan paliativo", al problema de desabastecimiento de medicamentos.

MedicSol "no puede ser el plan, ni es el plan definitivo y eso lo dejamos bien claro en el día de ayer (cuando se anunció el plan MedicSol" para resolver definitivamente este tema, sostuvo Sucre en declaraciones a TVN Noticias.

Destacó que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, le pidió a la comisión respuestas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por lo tanto, para poder resolver de manera inmediata el problema se realizó las compras a través del proceso de "desabastecimiento crítico" y luego a mediano plazo ahora se está trabajando con el plan MedicSol para poder ir resolviendo el problema.

Y así "transformar el no hay en sí hay, donde a través de una plataforma que va a dar transparencia porque va haber un mejor manejo que nos puede decir dónde hay un medicamento, y dónde sí hay.

Mientras que en la respuesta de largo plazo se le propuso al presidente Cortizo, comenzar a trabajar junto con la Asamblea y con todos los representantes de la sociedad civil que están en la mesa técnica de medicamentos, cuáles son los otros ajustes que hay que hacer para poder que este MedicSol tenga "un tiempo perenne", que es la idea.

A MedicSol "no le llamaría curita, cuando es curita es porque la herida es muy pequeña, pero en el caso del problema que tenemos con los medicamentos es un problema muy grande, así que es un plan paliativo", sostuvo Sucre.

Señaló que aunque "no" se le ha puesto fecha definida al programa MedicSol, lo que "sí" se sabe es que "tiene su tiempo de extinción". "No solamente el Gobierno sino la mesa técnica de medicamentos sabe que esta no es la solución definitiva y eso lo planteamos en una y otra ocasión", expresó.

Destacó que lo que se busca es que en el momento en que toca hacer cambios de gobierno se haya dejado una solución para este problema. Pero esto tiene que ser definido por todo, con cambios en las leyes, cambios en las normativas, a través de la Asamblea, cambios en la Caja de Seguro Social.

Es decir, "tienen que ser cambios más sustanciosos y que duren en el tiempo. MedicSol es un plan de un tiempo nada más para resolver el problema a mediano plazo, pero buscando soluciones a largo plazo", apuntó Sucre, enfatizando en que el problema de los medicamentos lo están tomando como "un problema de Estado".

En una primera fase del programa de medicamentos solidarios se estarían incluyendo medicamentos que guardan relación con hipertención y el colesterol. El plan piloto Medicsol iniciará con medicamentos para la hipertensión, como la amlodipina, indapamida, irbesartán y lisinopril, y para el tratamiento de colesterol, la simvastatina.

Y aunque el programa todavía no ha empezado, puesto que el presidente debe dar la orden de proceder, Sucre dijo que los precios de los medicamentos que se adquieran a través del MedicSol, en farmacias privadas, tendrán que estar muy por debajo del precio que pudiera estar en una compra regular.

El titular añadió que son precios intermedios que tendrían que negociarse con el establecimiento y si éste lo acepta entra al programa y si no lo hace, entonces, no entra, ya que la idea de esto es que sean negocios que estén dispuestos a apoyar el problema que existe con los medicamentos en Panamá.

"Por eso es que se llama MedicSol. Es una situación de Estado donde nosotros lo hemos transformado en un problema de Estado, no solamente de los asegurados en donde todos tenemos que ser solidarios para poder resolver el problema", recalcó Sucre.

El Gobierno anunció este lunes el inicio del programa MedicSol. Según se informó, el plan funcionará para los asegurados cuando el medicamento que les recetó el médico no se encuentre en la farmacia de la CSS; y así mediante MedicSol se le emitirá una receta digital que será acreditada en su cédula.

El asegurado podrá acudir a los comercios afiliados al programa Medicsol y presentar su cédula para recibir el medicamento recetado sin costo alguno. La CSS pagará por estos.

Los cinco comercios afiliados hasta la fecha son: Súper Extra, El Machetazo, El Fuerte, El Rey, Farmacias Metro, los cuales estarán identificados por un logo (MedicSol Medicamentos Solidarios).