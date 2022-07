Sea Energy Shipping Inc. reacciona a demanda de Harley Mitchell

La empresa Sea Energy Shipping Inc. solicitó derecho de réplica por la nota “Amplían denuncia contra la empresa Sea Energy Shipping por arriesgar el ambiente marino” publicada el 22 de junio del presenta año.

En nota enviada al medio, firmada por el licenciado Neftalí I. Jaén. M, la empresa detalla: “La referida publicación hace mención a que el abogado ambientalista Harley Mitchell Morán presentó una denuncia penal contra la empresa Sea Energy Shipping Inc. por haber puesto en riesgo el ambiente marino a través de su pobre gestión de la barcaza de combustible denominada Sea Lion. Ante este hecho que cito puedo afirmar que la barcaza Sea Lion no pertenece a nuestro representado (Gabriel A. Fernández, presidente de la empresa Sea Energy Shipping Inc), y la misma no se encuentra en Panamá. Aunado a esto último conservamos fotocopia de la Resolución DGPIMA No.089-2021 emitida por la dirección general de puertos e industrias marítimas auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, mediante la cual se dispuso el 27 de agosto de 2021 'cerrar la denuncia presentada por el licenciado Harley J. Mitchell Morán y ordenar el cierre y archivo del presente cuadernillo'.

Continúa agregando la publicación noticiosa que, la denuncia penal se apoya en documentos de la Autoridad Marítima de Panamá que corroboran que la nave presentaba múltiples irregularidades.

En virtud de esta última afirmación volvemos a remitirnos a la resolución arriba señalada, en la que consta el informa sobre las inspecciones realizadas a la embarcación Sea Lion, así: “2-de los buques abordados y que estaban próximos a la isla no se evidenció que estuvieran involucrados en el suceso de contaminación”.

En otro de los aspectos que contiene la noticia que replicamos, es el referente a que se hace mención del artículo 402 del Código Penal, lo cual nos obliga a advertir que la empresa Sea Energy Shipping Inc., nunca ha sido objeto de ningún proceso penal en su contra.

Es de suma importancia que sea publicada nuestra explicación y réplica sobre el presente tema, toda vez que el hecho noticioso que expuso el abogado Mitchell, contiene una serie de afirmaciones que no se ajustan a la verdad material tanto de lo acontecido, como de lo investigado por la Autoridad Marítima de Panamá, lo cual repercute negativamente en la imagen y trayectoria de la empresa Sea Energy Shipping, Inc”.