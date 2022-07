'Bajada de la canasta básica no es sostenible, dice ex ministro Fernando Aramburú

El tope de precios y subsidios a productos nacionales, así como la reducción arancelaria con control de margen de comercialización son parte de los acuerdos parciales consensuadas en la madrugada de este lunes, 25 de julio, en la mesa única de diálogo para reducir 30% el costo de la canasta básica.

La medida se establecería, luego de que a medidos de julio, iniciara una ola de protestas contra el alto costo de la vida y en la que se exigiera, entre otras cosas, la rebaja del costo de los alimentos.

Para el economista y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú-Porras, la bajada (de 30%) a la canasta básica la están logrando en base a eliminación de aranceles (pérdida de ingresos fiscales ) y subsidios por parte del Estado, una situación que agravaría la situación de las finanzas públicas del país.

Algunas legumbres, frutas y vegetales se incluirían a la canasta básica de alimentos. Archivo / La Estrella de Panamá

"Esta situación no es sostenible por la situación actual de las finanzas publicas. En resumen acorralaron al Gobierno con chantaje y lo han obligado a tomar estas medidas de todo punto de vista inconvenientes para el futuro del país", dijo Aramburú- Porras, quien estuvo frente a la cartera de Economía durante la administración perredista del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1995-1999).

Si bien los subsidios y el control de precios es una medida que busca una salida al alto costo de los principales alimentos de la dieta de los panameños, ha sido una fórmula muy cuestionada por diversos sectores por su ineficacia comprobada en otras latitudes.

"El control de precios no funciona. No ha dado resultados en ninguna parte del mundo por décadas. Lo que hace es producir escasez y pérdida de la producción regulada. Si el precio fijado es menor al costo de producción, transporte y venta nadie va a estar dispuesto a producir y perder dinero", sostuvo el economista.

¿Subsidios para quién?

Pechuga, encuentro y muslo de pollo, pescado, pepino, chayote, apio, brócoli, zanahoria, ají dulce, cebolla amarilla, yuca, azúcar morena, papaya, aguacate, mango, frutas de temporada, están entre los productos agregados a la lista de alimentos de los 72 la canasta básica con tope de precio y subsidios.

Una lista que se acordó llevar al Consejo de Gabinete para su aprobación oficial, a pesar de que los productores nacionales han dicho que no se sienten bien representados en la mesa única de diálogo televisado. Según estos, "no conocer bien" lo que se ha estado negociando.

"Sabemos que es necesario una buena alimentación para toda persona y todo ciudadano, pero como sector, como asociaciones no estamos tan claros de lo que se está dando dentro de la mesa porque no ha habido esa oportunidad de participatividad", expresó Acevedo.

El productor reconoció que un país con tantos subsidios tampoco es funcional y eso es lo que les preocupa sobre algunos productos que se mencionan en la nueva lista de la canasta básica, como por ejemplo: el aguacate y el mango, que tienen su periodo de abundancia en Panamá y épocas en que no existen también.

Entonces, "¿si los vas a subsidiar y no existe en su momento, vas a subsidiar a un producto importado?, y esa es la gran pregunta" manifestó Acevedo, a modo de reflexión porque, insistió, "no" tienen la participación dentro de la mesa y "no" saben en realidad que es lo que se está consensuando.

Acevedo recordó que como país "traemos una mala experiencia desde el gobierno anterior con el control de precios", por ende "tememos que repitamos la historia negativa. Ya que no sabemos que es lo que se está negociando por la poca participación de este sector en dicha mesa".

Por su parte, para el productor chiricano, Lorenzo Jiménez, el control de precios es una medida que "nunca debió ser". Y recordó que se trató de una medida política del expresidente Juan Carlos Varela, para llegar al poder. "Era una promesa insensata, aunque a la gente le gustó", expresó.

Sostuvo que "el control de precios lo único que logra es distorsionar el mercado. En un libre mercado tú no puedes meter el control de precios, en un libre mercado hay que deja que él mismo se regule. Con más oferta y más demanda, finalmente llega el precio del producto".

El presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), Carlos Pitty, por su lado, comentó que "el control de precios de productos nacionales afecta directamente a los productores que manejan márgenes muy pequeños".

El pasado 15 de julio de 2022 comenzó a regir el control de precios de 10 nuevos productos de la canasta básica de alimentos. En total, 18 productos de la canasta básica se encuentran regulados en este momento.

Los primeros acuerdos logrados en la mesa única del diálogo de este fin de semana son sometidos al Consejo de Gabinete extraordinario. Una vez aprobado, los precios topes se establecerán en un Decreto Ejecutivo y tendrá una vigencia de seis meses prorrogable.