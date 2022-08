Nuevo presidente de la Apede cuestiona el inadecuado manejo de los recursos del Estado

"En esta situación en la que estamos pasando tiene que haber una conciencia de racionalización de los recursos; y en esto es necesario un convencimiento de que la gestión pública se tiene que trabajar de manera austera", expresó el nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Temístocles Rosas Rodríguez.

Indicó que se tienen que encontrar los mecanismos para evitar que el crecimiento de la planilla estatal que se ha venido dando en los últimos años de manera "descontrolada", pues a su parecer "no es la mejor forma para lograr eficiencia en el Estado", ni de "ir resolviendo" lo que se tiene que hacer.

Temístocles Rosas Rodríguez, nuevo presidente de la Apede, en su primer discurso oficial. Cedida

Por el contrario, manifestó la necesidad de "impulsar la actividad económica para que la empresa privada genere los puestos de trabajo y se puedan atender esos requerimientos que tiene la población".

En su primer discurso oficial como presidente de la Apede, Rosas dijo que son muchos los retos que hay en los próximos meses en el plano nacional, los cuales se deben atender con prontitud y con eficiencia.

Insistió en que la percepción de corrupción y el inadecuado manejo de los recursos del Estado "están minando las condiciones del país"; porque ya "no es solo decir que sentimos corrupción" sino que "se siente" día a día en las distintas actividades que se realizan.

En ese sentido expresó seguir sin entender y sin encontrar explicación alguna sobre el porqué el Órgano Legislativo tiene un presupuesto tan alto, de más de $200 millones en el 2022. "El abuso de los recursos del Estado se siente y genera molestia", cuestionó.

Y peor aún que este monto haya sido producto de modificaciones en el actual ejercicio fiscal, de más de $250 millones para el 2023, y que el mismo sea sustentado en funcionamiento, pago de planillas y aumento de personal.

"El aumento de la planilla estatal sigue siendo la fuente de contratación política con la cual se pretende garantizar un clientelismo que de forma exacerbada lacera las finanzas del Estado y además produce una preocupante burocracia y una ineficiencia en la gestión del gobierno", afirmó Rosas, quien reemplaza en el cargo a la presidenta saliente, Elisa Suárez.

Rosas expresó que tampoco es razonable que se sigan con prácticas que generen prevendas y privilegios a los funcionarios públicos, todas ellas alejadas del criterio de austeridad que deben guiar el uso adecuado de los recursos del Estado.

Para Rosas sigue siendo preocupante el aumento de la deuda pública, la cual "ha aumentado en más de $15 mil millones en este periodo presidencial", porque si bien reconoce que para atenuar los efectos de la crisis sanitaria era necesario la contratación de deuda y que el país contaba con las condiciones para acceder a ella, en términos convenientes, la misma debió ser utilizada para impulsar las actividades económicas, la ejecución de proyectos gubernamentales y el fortalecimiento del empleo en el país.

Sin embargo, lamentó que hoy en día la contratación de deuda esté compensando gastos de funcionamiento, pago de planillas y subsidios. "Nuestros recursos no son infinitos y se requiere de que exista el convencimiento hacia el ahorro de la gestión pública, mayor incidencia de la inversión del Estado en el crecimiento del país y más empleo para los panameños", recalcó Rosas.

El nuevo presidente de la Apede mencionó que en repetidas ocasiones se ha dicho que "se hará una administración más austera y que se tomarán las medidas para reducir el gato público"; pero "la realidad es que seguimos a la espera de un plan concreto y medible con el cual podamos verificar esos ahorros que dice se harán y que deben servir para destinarlos en el impulso económico que requiere el país".

Rosas señaló que la crisis social que hemos vivido en las últimas semanas evidencia que se debe gestionar el Estado con "mayor racionalidad", que las entidades de fiscalización cumplan con su rol y tener una "planificación" que permita alcanzar los objetivos de desarrollo trazados.

Asimismo consideró que los subsidios que se brindan en este momento a los panameños se deben ver con detenimiento, porque existe la idea en algunos de que se pueden sostener de manera permanente cuando la realidad no es así.

"Un subsidio es un impulso momentáneo que permite solventar una situación coyuntural pero que en algún momento debe ser revisado", sustentó Rosas. Por lo tanto a su juicio, los subsidios que se entregaron durante la crisis sanitaria deben de tener una fecha de finalización.

"Hoy en día se destina más del 10% del presupuesto general del Estado en el pago de subsidios y con las decisiones actuales, los mismos pueden ser incrementados, y llegar así a una situación de insostenibilidad", apuntó.

Por otro lado, destacó que la educación del país sigue siendo un problema que todavía no encuentra visos de solución. "Durante un cierre prolongado de las escuelas a causa de la crisis sanitarias, no existen las condiciones necesarias para que el estudiante cuente con un modelo de calidad que le permita un desarrollo social", expresó.

A esto se suma, agregó "una preocupante conducta del sector docente que no tiene claro cuál es su rol dentro del proceso educativo y están más preocupados por sus intereses personales que por la propia educación".

Aunado a lo anterior, Rosas consideró que "el aumento del presupuesto del Meduca no es una solución per sé, ya que no hay cambios en los modelos de enseñanza, equipamiento de los centros educativos y además la sustitución de escuelas rancho y otras que no tienen las condiciones mínimas para un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado, los recursos que se den no permitirán resultados que hagan que el estudiante eleve su nivel de aprendizaje".

Manifestó que Apede en sus pronunciamientos y producto de sus conferencias anuales ha llevado propuestas que buscan el mejoramiento del sistema educativo con equidad y calidad, pero el sistema sigue en un círculo vicioso que no permite impulsar acciones que hagan un sistema educativo más acorde con las exigencias del mercado actual.

"Seguiremos insistiendo en aportar al mejoramiento del sistema educativo, ya que más allá de brindar asistencia y apoyo al estudiante, la misma debe ir acompañada de un sistema que atienda la realidad y que promueva el crecimiento educativo" de los estudiantes del país, acotó.

Otro tema que sigue siendo una gran preocupación para la Apede es la Caja de Seguro Social (CSS). "Esta noble institución no debe verse como el espacio personal de nadie. La CSS es de todos los panameños", puntualizó.