López Obrador asegura que el Tren Maya se inaugurará en 2023 "aunque parezca increíble"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este sábado que su proyecto estrella en infraestructuras, el Tren Maya, estará finalizado el año próximo "aunque parezca increíble".

"Vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya", ha asegurado el mandatario mexicano tras defender esta obra "orgullo de nuestra ingeniería civil y militar". La obra estará lista en 2023 "con sus 1.554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos, con toda la infraestructura, incluido el nuevo aeropuerto" internacional de Tulum.

López Obrador ha publicado vídeo en redes sociales informando de una visita que realiza este fin de semana para supervisar las obras en distintos tramos.

"Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta, de mil 554 kilómetros no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo", ha destacado.

La inauguración del Tren Maya que unirá los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo está prevista para diciembre de 2023.