Millicom mantiene 'sólido' crecimiento y expansión

En la imagen de archivo se observa al CEO de Millicom, Mauricio Ramos. Cedida

En el año 2022, Millicom (Tigo) obtuvo $5,6 millones en ingresos por servicios, un aumento del 32% en comparación con 2021, revela el séptimo informe anual integrado, titulado “Conectar. Crecer. Prosperar” (“Connect. Grow. Thrive”).

Sin duda, el resultado financiero logrado el año pasado le permitirá al proveedor de servicios fijos y móviles continuar con sus planes de expansión en los países donde opera (entre ellos Panamá) con un “sólido” crecimiento y desempeño comercial.

“Después de años de trabajo duro y enfocado, la base que hemos construido es tan sólida que pudimos establecer objetivos operativos, financieros, ESG y de asignación de capital ambiciosos y realistas para los próximos tres años de nuestro camino. Hoy, nuestra cartera nos coloca en una excelente posición para cumplirlos”, dijo el CEO de Millicom, Mauricio Ramos.

Durante 2022, Millicom culminó su salida de África y redistribuyó al 100% su capital en América Latina. De acuerdo con el informe, cada unidad de negocio de Millicom y la mayoría de los países donde opera mantuvieron un crecimiento orgánico positivo de los ingresos por servicios (+3,5%) por segundo año consecutivo.

Además, durante 2022 la junta directiva de Millicom aprobó nuevos objetivos operativos, financieros, de medioambiente, sociales y de gobernanza (ESG) y de asignación de capital para los próximos tres años, junto con estrategias e iniciativas para alcanzarlos.

“Nuestro propósito, estrategias comerciales y de ESG se han alineado maravillosamente en América Latina, y nada de esto habría sucedido, o sucederá sin la cultura de sangre Tigo, la cual impulsa todo lo que hacemos. No hay duda de que los miembros de nuestro equipo estuvieron a la altura de cada ocasión en 2022, uniéndose a nuestro propósito compartido de construir autopistas digitales que conectan a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades”, afirmó Ramos.

Planes de inversión en Panamá

Solo para este año 2023, Tigo Panamá planea invertir en Panamá más de $100 millones en su plan de modernización y expansión en el país. Eso se suma a los $475 millones que ya ha invertido la compañía multinacional de servicios móviles, internet y televisión por cable desde su llegada a Panamá (2019). Su inversión inicial fue de $2 mil millones para adquirir Cable Onda y Movistar, dijo a inicios de este año el gerente general de Tigo Panamá. Marcelo Benítez.

La inversión está enfocada en dos cosas: llevar estas autopistas digitales a más panameños y fortalecer la infraestructura que tiene para responder rápido a esa demanda y evitar atascos en las carreteras digitales.

Incluye tres grandes áreas de expansión de la cobertura de internet por fibra óptica a unos 90.000 hogares en áreas como Puerto Armuelles, ciudad de Colón, ciudad de Panamá, área norte de Penonomé, región de Azuero y San Miguelito. También incrementó la capacidad de la red móvil LTE y amplió la cobertura de esta red móvil a nuevas zonas como: San Miguel del Yuco, Nuevo Caimitillo en Panamá este, Nuevo Paraíso, Valle Riscó, Deborah en Bocas del Toro, Guayaquil en Veraguas, San Francisco de Bugaba, Comunidades Blanco Arriba en Chiriquí y nuevas áreas comarcales.

El director ejecutivo de redes de Tigo Panamá, Víctor Inchausti, explicó que con las inversiones ya realizadas, la red LTE de Tigo alcanza un 95% de cobertura en los sitios del país, permitiendo que la parte central de la red móvil esté ya disponible para la implementación del 5G.

“Nosotros construimos autopistas digitales que cierran la brecha digital y aportan a la transformación tecnológica inclusiva” de Panamá, afirmó Benítez.

El gerente senior de acceso inalámbrico de Tigo Panamá, Pablo Flores, por su parte, mencionó los retos asumidos en estos cuatro años de inversión inicial para conectar nuevas comunidades y disminuir la brecha digital que afecta a poblaciones remotas, mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Entre esos desafíos asumidos destacó el trabajo en áreas de geografía accidentada del país, para lograr la seguridad de la red y estabilidad de la conexión. Hasta el momento Tigo ha sumado unos 2,4 millones de usuarios móviles.

“La huella positiva que hay detrás de estos números es lo que motiva al equipo a seguir adelante, hasta que todo el país esté conectado con servicios digitales que lleven al pleno desarrollo humano y comunitario”, puntualizó Flores.

Compromisos

El año pasado, la compañía Millicom también anunció nuevos objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones absolutas de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de alcance 1 y 2 en un 50% para el año fiscal 2030 y las emisiones absolutas de GEI de alcance 3 en un 20% para el año fiscal 2035.

Además anunció su compromiso para lograr un equilibrio de género del 50% en puestos gerenciales y en todos los niveles de la organización para 2030.

En términos de crecimiento, la red 4G en la región ahora cubre aproximadamente el 80% de la población donde Millicom opera en Latinoamérica.

Los servicios de cable siguen siendo un fuerte motor de crecimiento.

Las redes de Millicom superaron los 12,9 millones de hogares a finales del año 2022, un aumento del 6,8% en comparación con 2021. Y acumuló 40,6 millones de clientes móviles.

Tigo Business, la unidad B2B de la compañía, registró su tasa de crecimiento orgánico más rápida en años, alcanzando 338.000 clientes de pequeñas y medianas empresas (pymes) para finales de 2022 y un aumento de dos dígitos en los ingresos por servicios digitales.

La compañía ocupó el 5º lugar en los mejores lugares para trabajar del mundo (World's Best Workplaces) y el 2º en los mejores lugares para trabajar en América Latina (Best Workplaces in Latin America), según Great Place to Work.

Además de lo anterior, se consolidaron grandes alianzas para generar valor en Latinoamérica durante 2022 como la realizada entre Tigo Money, el negocio fintech de Millicom y Visa, con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios financieros digitales e impulsar la inclusión financiera en América Latina con una nueva solución de pago: la tarjeta Visa Tigo Money.

Finalmente, como miembro de la Alianza por Centroamérica, Millicom respondió al llamado a la acción de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para apoyar el desarrollo económico en Guatemala, Honduras y El Salvador, con una promesa inicial de inversión de $700 millones para expandir y mantener sus redes de banda ancha fija y móvil en estos mercados durante los próximos dos años. Hace un par de semanas, Millicom fortaleció su compromiso al sumar $350 millones para 2025 para esta iniciativa.