Norwegian Cruise Line no tendrá a Panamá como 'home port'

La empresa de cruceros Norwegian Cruise Line no incluirá a Panamá como Home Port para los próximos dos años.

Sandy Cohen, representante de la línea de cruceros en Panamá, informó que el último crucero de Norwegian saldrá en marzo y hasta diciembre llegará un solo barco con un itinerario Miami Panamá y Panamá Miami.

Cohen, en entrevista con Panamá En Directo, detalló que para el año 2024 y 2025 fueron cancelados los itinerarios donde se incluía a Panamá como Home Port. "Estaban planeados y al final los sacaron", precisó Cohen.

El Puerto de Amador, ubicado en el Pacífico Panameño, aún no está concluido.

La representante de la empresa naviera desconoce las causas oficiales por las cuales, la naviera dejará Panamá. Sin embargo, no descarta que la misma esté relacionada con temas relacionados con el mal servicio en los puertos o el accidente registrado en el Puerto de Amador el pasado diciembre y que dejó a varios cruceristas lesionados.

En el 2021, con el propósito de establecer las operaciones de Norwegian Cruise Line como puerto base en Colón y Amador a partir de marzo 2022, el administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, y el representante legal de la empresa NCL Bahamas LTD, Howard Sherman (Executive Vice President Onboard Revenue and Destination Services), suscribieron un convenio de cooperación.

La empresa NCL Bahamas LTD, con sede en Miami, Estados Unidos, es líder mundial de cruceros y opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises and Regent Seven Seas Cruises, que mantienen una flota combinada de 28 barcos, con aproximadamente 59,150 camas (berths) y 34,000 colaboradores.