UE recomienda más ajustes a Panamá para combatir la pesca ilegal

En diciembre de 2023, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea evaluará las nuevas recomendaciones para determinar si levanta o no la tarjeta amarilla a las exportaciones pesqueras

Panamá tendrá que esperar hasta diciembre próximo, para que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG MARE) haga una nueva auditoría donde el país cumpla con las nuevas recomendaciones en su lucha para prevenir y desalentar la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada o pesca INDNR, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Este viernes, la ARAP, emitió un comunicado informando que luego de una semana de trabajo, la DG MARE finalizó una auditoría a los avances y adecuaciones panameñas contra la pesca INDNR, pero que solo reconocieron los avances y ajustes antes sugeridos, y que será a finales del año que el país nuevamente, aspire a obtener la tarjeta verde.

En 2019, la DG MARE levantó una tarjeta amarilla en contra de Panamá por no contar con los controles adecuados en contra de la pesca INDNR. No obstante, Panamá de no seguir las sugerencias podría recibir una tarjeta roja, lo que le imposibilitaría a los empresarios locales seguir exportando el recurso pesquero a ese mercado conformado por 27 países.

De la evaluación reciente, los representantes de la Unión Europea, manifestaron que Panamá mejoró el equipo de fiscalización, pero que aún debe “reforzar las sanciones para que las mismas sean más disuasivas y se logre desalentar la pesca ilegal”. Añadieron que “el estricto control que ejecuta Panamá en los desembarques en puertos debe aplicarse a los trasbordos que se llevan a cabo en los puertos panameños”.

Además, la Unión Europea se comprometió seguir apoyando a Panamá en materia de cooperación técnica para mantener y profundizar los avances de esta nación, más cuando el país en este proceso muestra un camino de esperanza.

Para atender las recomendaciones que viene dando la DG MARE, Panamá instaló una comisión interinstitucional, que la conforman las autoridades de los Recursos Acuáticos de Panamá, Marítima de Panamá y Aduanas; los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Desarrollo Agropecuario, Ambiente y Seguridad Pública y los servicios de Migración y Aeronaval.