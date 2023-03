Gobierno insiste a EE.UU. revisar el TPC; 'no' lo quieren revisar, según el Mida

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama (c) y el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, durante la reunión este lunes con la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos, Alex Taylor en relación al TPC. Cedida

Más de un año después que Panamá solicitó a Estados Unidos “revisar” el tratado de promoción comercial (TPC), vigente desde el año 2012, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, aseguró que hasta ahora el país norteamericano se ha negado ha hacerlo, a pesar de las reiteradas insistencias del Gobierno panameño por el bienestar de la producción nacional y la seguridad alimentaria.

Valderrama se refirió al respecto en una entrevista con La Estrella de Panamá, en Ibedi, comarca Guna de Madugandí, previo a la reunión este lunes de autoridades del Gobierno Nacional (entre ellos el presidente Laurentino Cortizo y los ministros del Mici y del Mida) con la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos, Alex Taylor, para hablar del TPC y el programa de Desarrollo de Capacidades Comerciales.

“Estados Unidos ha dicho que no están dispuestos a revisar eso (TPC). Que no lo van a revisar. Hemos insistido que por cuestiones de seguridad nacional y de la crisis agroalimentaria que se ha dado en el mundo, como país no podemos permitir que se destruyan cuatro renglones fundamentales que representan más del 50% de la producción de este país, que no tenemos dónde reemplazarla y que garantizan la seguridad agroalimentaria”, sostuvo Valderrama.

El ministro del Mida reiteró que el Gobierno panameño, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Janaina Tewaney, y del ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, han planteado el deseo del Gobierno panameño de revisar los cuatro renglones sensitivos: carne de cerdo, carne de ave, arroz y algunos productos lácteos, que pueden quedar en peligro con la desgravación arancelaria.

Valderrama dijo que seguirán insistiendo, a través de los canales, para que Estados Unidos entienda que la gran cantidad de gente que se está yendo de los países de América del Sur, de África, etcétera, es por la “pobreza del campo”. “No podemos permitir que un socio estratégico, primera potencia del mundo, destruya cuatro renglones que nos van a cargar un serio problema”, afirmó el titular de la cartera de Desarrollo Agropecuario, institución que tiene entre sus funciones expedir normas que regulen la actividad agropecuaria y velar por su cumplimiento en coordinación con las instituciones públicas competentes de conformidad con la ley.

Valderrama considera que la revisión del TPC con Estados Unidos tiene que darse a un nivel más allá de un simple comercio e intercambio comercial, debe ser a nivel de un socio estratégico, que tiene que ver con la situación de la seguridad alimentaria en el área y en el continente, que cada día está más delicada.

“Insistimos que hay que revisarlo. Esperamos que Estados Unidos entienda que en esta región tan caldeada, tan enredada, no podemos meter otros condimentos adicionales como es destruir cuatro renglones del sector agropecuario panameño”, aseveró Valderrama.

Al preguntarle sobre si Estados Unidos le ha exigido algo a Panamá a cambio de acceder a la revisión del TPC, aseguró que “¡no! Vamos a esperar porque consideramos que cualquier situación que en este momento vive el mundo es bien delicada”.

El ministro del Mida reflexionó en que “Panamá está viéndose también afectado por el flujo migratorio en un momento en que hay problemas por más de 13 millones de pobres en América Latina, 800 millones en [todo] el mundo producto de la ruptura de los sistemas agroalimentarios con la crisis de la covid-19 y la guerra en Ucrania”.

Al mismo tiempo resaltó que Panamá es el único país en América Latina que disminuyó su pobreza y eliminó parte del hambre, pasando de 7,5% a 5,3%, por lo que se está haciendo el esfuerzo –Panamá y el presidente Cortizo lo han demostrado apoyando la producción nacional– para mantener la producción de alimentos, garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de la mayoría de los más pobres, lo cual es una “base fundamental para la paz”.

“Hoy somos un ejemplo para América Latina gracias a esa política del presidente Laurentino Cortizo, que ha dado excelentes resultados. No podemos entonces aumentar nuestras importaciones de otro país que vengan a quebrar a los productores nacionales”, sostuvo Valderrama.

Cortizo se reúne con EE.UU.

Durante la reunión este lunes con la subsecretaria de Agricultura estadounidense, el jefe del Ejecutivo informó que Panamá ha dado los primeros pasos para implementar proyectos de fortalecimiento de capacidades comerciales, con la aspiración de coordinar junto con Estados Unidos, y fortalecer las relaciones comerciales con nuestros países socios y aliados, “sin afectar la producción nacional”.

En la reunión con la subsecretaria de Agricultura estadounidense, el presidente Cortizo estuvo acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario; y el viceministro de Comercio Exterior, y resaltó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Panamá, con el que mantiene una “relación positiva y creciente”.

El TLC entre Estados Unidos y Panamá, conocido como Acuerdo de Promoción Comercial Panamá-Estados Unidos (TPA), fue firmado por ambos gobiernos el 28 de junio de 2007. Fue aprobado por Panamá el 11 de julio de 2007, y por Estados Unidos el 21 de octubre de 2011. El acuerdo entró en vigor el 31 de octubre de 2012.

El TPA es un acuerdo global de libre comercio que prevé la eliminación de los aranceles y elimina las barreras a los servicios financieros y otros. También incluye importantes disciplinas relacionadas con la administración aduanera y la facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, adquisiciones gubernamentales, inversiones, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual y protección laboral y ambiental.

La petición de “revisar y renegociar” el TPC fue hecha por el titular del Mida durante una visita a inicios de marzo de 2022 a Panamá, de una misión oficial estadounidense liderada por la asistente del representante Comercial de Estados Unidos para Asuntos Agrícolas y Políticas de Productos Básicos, Julie Callahan.

TLC con China

En noviembre de 2017, la República de Panamá y la República Popular China anunciaron que iniciarían conversaciones dirigidas a alcanzar un tratado de libre comercio (TLC), meses después de que ambos países establecieran relaciones diplomáticas, pero durante la administración de Cortizo se ha mantenido estancada.

Valderrama reconoció que en el TPC con China “no se ha avanzado” pero hay un comercio agropecuario importante con China” de productos nacionales, gracias a una serie de acuerdos de cooperación en materia de inspección sanitaria y fitosanitaria que mantienen ambos países desde el pasado gobierno. Ahora mismo se está enviando, por ejemplo, más de $20 millones o $25 millones en carne hacia el mercado asiático, además de café y piña, entre otros productos. “Así que siempre Panamá ve a China, dado el volumen tan grande de su población, como un país interesante para el sector agropecuario panameño”, dijo Valderrama.

En una reciente entrevista con este diario, a inicios de febrero, el embajador del China en Panamá, Wei Qiang, lamentó que las negociaciones del TLC con Panamá se encuentren en este momento en “pausa” y manifestó su interés de que se concrete el tratado.

El embajador dijo que a pesar de que no hay un TPC como tal, hay un esfuerzo mancomunado entre ambos gobiernos para las exportaciones de productos agropecuarios, sobre todo de alta calidad de Panamá hacia China.

Wei indicó que conforme se vayan implementando los acuerdos de cooperación en materia sanitaria y fitosanitarios de una serie de productos acuáticos, se espera que las exportaciones de estos productos agropecuarios panameños puedan ir aumentando también.

Valderrama dijo que en el caso de la negociación de los tratados, corresponde más bien al Ministerio de Comercio y a la Cancillería. “En cualquier negociación tienen que primar los intereses de Panamá, y si no están contemplados habría que ver el tema”, puntualizó Valderrama.