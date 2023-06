Hay 'optimismo' por la salida de Panamá de la lista gris, tras la visita 'in situ'

El ministro del MEF, Héctor Alexander, reafirmó en la plenaria del Gafi que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo es necesario para el bienestar del sistema financiero de todos. Cedida

La plenaria del Grupo de Acción Financiera (Gafi), bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur, concluyó este jueves 23 de junio, con la actualización de “jurisdicciones bajo supervisión reforzada” o “lista gris”.

En esta última revisión, el Gafi mantuvo a Panamá en su “lista gris”, sin embargo, reconoció el cumplimiento de las 15 acciones de su plan de acción, consideradas a la fecha como “largamente cumplidas”, y aprobó la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, como un paso importante para salir de esta calificación.

“El Gafi tomó la determinación inicial de que Panamá ha completado sustancialmente su plan de acción y amerita una evaluación in situ para verificar que la implementación de las reformas ALD/CFT ha comenzado y se mantiene, y que el compromiso político necesario permanece vigente para sostener la implementación en el futuro”, afirmó el Gafi en un comunicado difundido tras la plenaria.

La visita in situ se realiza con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas de las normas ALA/CFT (contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo) y medidas implementadas en el terreno, además de reiterar que el compromiso político se mantiene.

“Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas y queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”, dijo el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, quien dijo estar convencido de que “un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo, es necesario para el bienestar del sistema financiero y económico de todos”.

El titular del MEF adelantó que el Grupo Conjunto de las Américas estará visitando este país para tener reuniones con las autoridades competentes que conforman el sistema de prevención de blanqueo de capitales, así como con los diferentes actores. “Van a ser reuniones muy importantes que nos encaminan en el proceso de exclusión de Panamá de la lista gris y las listas internacionales”, aseveró.

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio, dijo que con este logro se demostró que el compromiso país, adquirido desde el más alto nivel, continúa. Al mismo tiempo resaltó que las políticas de prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo juegan un papel clave no solo para la protección del orden económico y financiero de un país, sino de toda una región.

Al respecto, el economista y exministro de Economía y Finanzas Fernando Aramburú Porras, dijo: “estoy optimista después del anuncio del MEF (de) que sí podremos salir de las listas grises después de la visita in situ”.

Al preguntarl sobre si espera a que salgamos de las listas este mismo año (2023), respondió que eso “está por verse, dependerá del éxito de la misión in situ. Han sido muy exigentes en el pasado con Panamá”.

El presidente en World Compliance Association, Capítulo Panamá (WCA Panamá), Tabaré Albarricini, por su parte, calificó la aprobación de la visita in situ como “una muy buena noticia para la economía y para los negocios, en general para el país”. Sin embargo, para él también hay que tener en consideración que “lamentablemente la curva de aprendizaje del actual gobierno de lograr cumplir estos 15 puntos ha tomado mucho más tiempo de lo esperado y ha provocado distintas afectaciones a la economía nacional que se ha combinado con una pandemia, lo cual ha sido un golpe duro para la economía del país”.

No obstante, reiteró que “enhorabuena que después de tanto tiempo el gobierno haya logrado mostrar en la plenaria que tenemos los 15 puntos en teoría ya cumplidos, y esperemos que en la próxima visita in situ podamos probar que los mismos efectivamente ya se están cumpliendo y logremos salir de la lista”.

En este contexto, sin embargo, resaltó la importancia de que los futuros gobiernos entiendan que los puestos en temas de listas son clave y en ellos “no se debe improvisar”, por el contrario, se deben poner personas técnicas y capacitadas que puedan dar la cara por el país y pelear por los intereses del mismo, además de cumplir los requisitos en los tiempos oportunos y no a destiempo como ha ocurrido ahora.

“Esperemos que en octubre o noviembre, si no me equivoco, que es la inspección in situ logremos mostrar en proceso lo que estamos mostrando en papel, y finalmente salir de las listas”, apuntó Albarricini.

En la plenaria, además de Panamá, el Gafi revisó el progreso de los siguientes países desde febrero de 2023: Albania, Barbados, Burkina Faso, islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Jamaica, Jordania, Malí, Mozambique, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur , Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Uganda.

Las reuniones del Gafi empezaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los co-presidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentaran el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a principios de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de Gafi, quienes aprobaron la misma, con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas ALA/CFT y medidas implementadas en el terreno, además de reiterar que el compromiso político se mantiene. Ante esta aprobación de visita in situ, delegaciones de países miembros de la red global de Gafi, de América, Asia, Europa, así como de organizaciones internacionales observadoras, presentes en la reunión, reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita in situ, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris.

El Gafi fijó junio 2023, como mes tope para que Panamá pudiera completar el plan de acción, de lo contrario instaría a todas las jurisdicciones a aplicar debida diligencia mejorada en las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. Panamá fue incluido en la lista gris en junio de 2019 y desde entonces asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el Gafi y el Gafilat para fortalecer la efectividad de su régimen ALD/CFT a través de un plan de acción. Algo que no había podido cumplir con el Gafi hasta ahora. La próxima plenaria del Gafi está prevista para octubre 2023.