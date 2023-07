Aapche: 'Vamos a poner Panamá como la prioridad del trabajo de la diplomacia popular para China'

El presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (Aapche), Lin Songtian, prometió promocionar a Panamá en China para atraer inversiones. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (Aapche), Lin Songtian, recientemente estuvo en Panamá como parte de una misión por América Latina. Esta es la primera vez que Lin visita la región y en su estadía en este país, a finales de abril pasado, se reunió con autoridades del Gobierno panameño, entre ellas, el ministro de Asuntos del Canal de Panamá, Aristides Royo, el alcalde del distrito capital, José Luis Fábrega, y la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yill Otero, y visitó las esclusas de Miraflores y la Zona Libre de Colón. En una entrevista con La Estrella de Panamá, Lin expuso la misión de la asociación con los pueblos del mundo y dejó claro los planes que tiene a futuro para Panamá y América Latina. “Después de esta visita vamos a poner Panamá como la prioridad del trabajo de la diplomacia popular para China”, afirmó Lin, quien fue embajador de China en tres países africanos: Liberia, Malawi y Sudáfrica. Lin declaró su fascinación por Panamá sin tapujos: “estoy enamorado de este país, es muy bonito”, al tiempo que resaltó su posición geográfica, sus políticas preferenciales y su ventaja de amistad con China, oportunidades de inversión y el crecimiento comercial, tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas en junio de 2017.

¿A qué se dedica Aapche?

Se dedica a la diplomacia entre los pueblos de China, con el fin de promover los intercambios amistosos y cooperación de ganancia compartida entre el pueblo chino con los pueblos del mundo. Tenemos las tareas más importantes que son las ciudades hermanas, los amigos y las instituciones hermanas amistosas con China. Contamos con los contactos amistosos de 414 organizaciones de casi 157 países de todo el mundo.

¿Qué han hecho desde Aapche para impulsar el intercambio entre China y Panamá, y también entre China y América Latina?

En realidad, antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá, en 2017, ya teníamos muchos contactos con este país. Por ejemplo, la Asociación de Amistad Panamá-China se fundó en 2001 y luego de esto siempre contamos con frecuentes intercambios. El ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, fue uno de los fundadores de Aapche y cuenta con una visión mundial. Sabe que en 1971, según la resolución de las Naciones Unidas, se reconoció el principio de una sola China, que significa que en el mundo solo existe una China, y Taiwán es una parte inalienable de China. Todo el mundo y los países tienen que obedecer esta resolución, incluido Estados Unidos, por ese motivo el ministro Royo fundó la asociación de amistad con China. Políticos, comerciantes y organizaciones sociales hacían el trabajo de promover las relaciones diplomáticas. Siempre hemos mantenido una relación muy amistosa.

¿Qué podemos esperar de esta misión, a la puerta de un nuevo gobierno?

Hace tres años asumí el cargo como presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino, pero no pude viajar debido a la pandemia, sino hasta ahora. Es mi primera visita a América Latina y Panamá ha sido el primer país en Centroamérica al que llego. Antes de venir a este país estuve en Cuba y luego vuelvo a Beijing. Después de esta visita yo puedo entender que vamos a poner Panamá como prioridad del trabajo de la diplomacia popular para China. En 2018, el presidente Xi Jinping hizo una visita estatal a Panamá y alcanzó importantes consensos con el jefe de Estado panameño, en todos los terrenos. Hizo unos compromisos políticos y estoy aquí para ponerlos en práctica. No importa cómo cambien los gobiernos, los compromisos hechos con China siempre están, porque en el marco del consenso alcanzado por los jefes de Estado se incluye el contenido de promover los intercambios entre los pueblos y entre los gobiernos locales. Entonces, la amistad entre los pueblos y los contactos entre gobiernos locales constituyen nuestro trabajo.

“No importa cómo cambien los gobiernos, los compromisos hechos con China siempre están, porque en el marco del consenso alcanzado por los jefes de Estado se incluye el contenido de promover los intercambios entre los pueblos y entre los gobiernos locales. Entonces, la amistad entre los pueblos y los contactos entre gobiernos locales constituyen nuestro trabajo”.

¿Cuáles son los fines específicos de esta misión?

En esta misión, estoy aquí (en Panamá) con tres objetivos principales: el primero es para aprender, el segundo es para intensificar la amistad y el tercero es para promover la cooperación.

¿En qué se basan esas cooperaciones? Profundice.

Soy diplomático y fui embajador de China en tres países africanos: Liberia, Malawi y Sudáfrica, y conocí muy bien la situación africana, pero conozco muy poco la de Latinoamérica; por eso, después del establecimiento de las relaciones diplomáticas (2017) quería viajar a Panamá para saber qué es, qué tiene y qué necesita, y considerar en qué podemos cooperar. Tenemos que cooperar basados en conocimientos mutuos (...) Hace 170 años los primeros chinos llegaron a Panamá atravesando el océano, para participar en las construcciones del ferrocarril interoceánico y del Canal. En el siglo pasado, durante la lucha contra Estados Unidos para las causas de justicia y para la liberación nacional, el partido y el pueblo chino siempre estuvieron solidarizados con el pueblo panameño. Y en 1974, el presidente Mao hizo una intervención muy importante para mostrar solidaridad con el pueblo panameño en su lucha contra Estados Unidos (...) por eso puedo decir que la amistad chino-panameño tiene larga data. Siempre nos hemos apoyado mutuamente en la lucha por la independencia del país y por la liberación de los pueblos. Y después de la visita al alcalde Fábrega y al ministro Royo, y a las esclusas de Miraflores (...) me he dado cuenta de una amistad profunda entre ambos pueblos y también veo muchas oportunidades de cooperación en el futuro. Panamá tiene fama mundial por su Canal, y todos los chinos sabemos de Panamá y sabemos del Canal. La ventaja de la ubicación geográfica de Panamá es única en el mundo y también cuenta con muchas políticas preferenciales y una ventaja de amistad con China, por eso tenemos una gran complementariedad.

¿Cómo está el comercio entre China y la región?

China es el mayor país del mundo en cuanto a la fabricación y exportación y reserva de divisas; y aunque llevamos pocos años de relaciones diplomáticas, el desarrollo de los lazos bilaterales ha gozado de un crecimiento acelerado. Durante los más de cinco años después de las relaciones diplomáticas, el comercio ha crecido el doble. El pueblo chino es contribuidor y beneficiario del Canal. Somos su segundo usuario y tenemos un gran espacio para cooperar en el futuro. En los últimos años, el volumen de comercio bilateral entre China y América Latina superó los $450.000 millones y la inversión llegó a $600.000 millones. Con el crecimiento doble del comercio bilateral el volumen de comercio entre China y Panamá ahora solo es de $15.000 millones, por eso creo que hay más espacio para cooperar. Aparte de las demandas nacionales creo que el servicio de Panamá puede extenderse a toda América Latina. Tenemos que aprovechar las ventajas de la ubicación geográfica, de las políticas preferenciales y la amistad chino-panameña para promover los intercambios y la cooperación económica comercial, ciencia tecnológica entre otros países, dentro de un desarrollo común (...). Tengo plenamente confianza en el desarrollo de los lazos bilaterales en el futuro (...) por eso voy a dedicarme a promover aún más la amistad entre los pueblos y los contactos entre los gobiernos locales.

¿Qué cooperaciones ve con Panamá? Precise.

Me dedico a la cooperación entre los pueblos y entre los gobiernos locales. En primer lugar, voy a promover a los gobernadores o a los secretarios de partido de diferentes provincias de China, hacer visitas con los empresarios chinos a Panamá; y, en segundo lugar, invitar al alcalde Fábrega y al ministro Royo a visitar China. Nuestra función consiste en desempeñar una plataforma para conectar las empresas o los gobiernos locales entre diferentes países, y también soy el nudo de contacto entre el Gobierno de China y el pueblo chino. También invito a los jóvenes panameños, a los hombres de los laboratorios de pensamiento, e incluso a los medios de comunicación a visitar China. Seguramente, con el intercambio entre los medios de comunicación entre China y Panamá vamos a promover y profundizar el conocimiento mutuo de ambos pueblos. Muchas empresas chinas todavía no conocen Panamá, y sin conocerlo no van a venir a invertir. Ahora tengo bastante conocimiento sobre Panamá y voy a hacer la promoción en China. Estoy dispuesto también ayudar a la Embajada de Panamá en China a generar más actividades.

¿Qué oportunidades de inversión ve en Panamá y en qué sectores?

Hay muchas ventajas en las zonas de libre comercio y en puertos. Podemos promover algunas empresas de vehículos de electricidad y de energía solar o fotovoltaica a invertir aquí en Panamá. Ellos pueden hacer negocios a través de la Zona Libre de Colón para vender sus productos a otros países de América Latina. Su ubicación geográfica y políticas muy abiertas de Panamá son muy atractivas. Y los lazos oficiales de relaciones diplomáticas también dan confianza a los inversores chinos. Vamos a decir al pueblo chino que en Panamá tenemos muchos parientes, los que se dicen chinos y se han integrado perfectamente con el pueblo panameño y ellos van a servir como un vínculo de comunicación.

En otro tema. Si bien Estados Unidos y China siguen siendo socios comerciales, hoy en día hay una tensión muy marcada que trasciende lo comercial y lo económico. Hay una disputa de hegemonía. ¿Cuál es su percepción sobre esta situación? ¿Esto dificulta de algún modo la misión de la asociación?

No veo ninguna dificultad en mi trabajo (desde Aapche) entre los pueblos, pero, efectivamente, el pueblo está experimentando muchos cambios impresionantes en una centuria y un gran cambio de todas las partes creo se debe a la actitud de los países potenciales (potencias mundiales) como Estados Unidos. Ellos no quieren y no aceptan la emergencia de muchos países en el mundo. Pero los potenciales no pueden impedir la voluntad de los países en vías de desarrollo a sus pueblos, a buscar la paz, el desarrollo, la industrialización y globalización. Los países africanos, asiáticos, latinoamericanos están emergiendo y Estados Unidos no puede rechazar esa situación. Es la tendencia del tiempo y está fuera del pueblo, por eso no necesitamos la tolerancia o la permisión de Estados Unidos. Solamente buscamos los derechos justos de los pueblos. Por eso digo que es muy grande la fuerza de los pueblos.