22 empresas interesadas en rehabilitar pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen

Empresas interesadas en rehabilitación y mantenimiento de pistas de aterrizaje visitan el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cedida

Este martes 11 de julio el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. (AITSA) realizó el recorrido con los representantes de las 22 empresas constructoras interesadas en el proceso de licitación pública, para rehabilitar y mejorar los pavimentos de las pistas de la terminal aérea, un proyecto con un precio de referencia de $42,978,612.10 que abarca estudio, diseño, rehabilitación y mantenimiento de las dos pistas.

A través de un comunicado de prensa el gerente general del AITSA, Raffoul Arab, explicó que la rehabilitación de las pistas es una prioridad en la programación de mantenimiento de la terminal aérea.

“Estamos enfocado en garantizar los más altos niveles de seguridad de las operaciones aeronáuticas, cumpliendo con los más exigentes estándares internacionales en materia de aviación civil”, agregó Arab.

Las empresas interesadas en participar del acto público deben presentar el 8 de agosto su propuesta de manera electrónica, según lo establecido en el artículo No. 55 del Texto Único de la Ley No. 22 de 2006, ordenado por la Ley No. 153 de 2020.

Por otra parte, el gerente general de Tocumen dijo que se contemplan inversiones para mejorar iluminación, señalizaciones y sistemas de maletas, entre otros aspectos que requieren renovarse.

El AITSA cuenta con dos pistas de aterrizaje con capacidad de recibir grandes aeronaves comerciales y de carga. Entre ambas pistas, la principal terminal aérea del país, realiza un promedio de 400 operaciones aéreas diarias.