Felaban: 'La banca en América Latina está muy robusta, los bancos están bien capitalizados'

Daniel Becker Feldman, presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos Mirta Rodríguez | La Estrella de Panamá

Daniel Becker Feldman es un empresario y economista mexicano que se desempeña como presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) por el periodo 2022-2024, tras ser elegido para el cargo a mediados de noviembre del año pasado, de forma unánime. Becker llegó al puesto en un momento de “incertidumbre” por la inflación, el endurecimiento de las políticas monetarias –no solo en Estados Unidos, sino también en Europa–, la quiebra de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, entre otros, así como también de la altas tasas de desempleo, conflictos comerciales y políticos y una posible recesión económica, justo cuando el mundo todavía no se ha recuperado de la crisis de la pandemia de la covid-19. A pesar de estos nubarrones, en una entrevista con La Estrella de Panamá, durante la VIII Cumbre Financiera Internacional realizada la semana pasada en la capital panameña, Becker aseguró que “en general la banca en América Latina está muy robusta y los bancos están bien capitalizados”, sin profundizar en cifras concretas. Felaban agrupa, a través de sus respectivas asociaciones bancarias, más de 600 bancos y entidades financieras en 18 países de América Latina.

En un contexto de inflación, subida de tasas, conflictos comerciales y bélicos, ¿cómo están los números de la banca en América Latina?

Por lo que he visto, en general, la banca en América Latina está muy robusta, los bancos están bien capitalizados. Bolivia tuvo un desliz, pero creo que se están normalizando.

Usted dice que la banca está robusta, pero hay una realidad, muchos de los países de la región son socios de Estados Unidos y esos escenarios del contexto internacional los están afectando de algún modo. De hecho, ya hemos visto lo que sucedió con Silicon Valley Bank y Credit Suisse, por ejemplo, en medio de toda esta situación.

Claro!, pero eso es temporal y a lo mejor vamos a ver que 2024 puede ser un año difícil en el plano de la actividad económica, pero eso tiene que analizarse; y una vez Estados Unidos llegue a entrar en recesión, si es que lo hace, nuevamente lo que volveremos a ver son bajas tasas de interés, inflación descendiendo, y entonces volveremos al mismo ciclo de siempre.

En ese sentido, en la reunión de junio pasado la Fed hizo una pausa en la restricción de su política monetaria encaminada a bajar la inflación. ¿Prevé nuevos aumentos de los tipos?

Después del dato que vimos hace unos días, de empleo, me parece que puede subir una o dos veces más la tasa de referencia de Estados Unidos. Creo que quisieron esperar y ver, y se dieron cuenta de que la economía sigue bastante... se sobrecalentó mucho durante la pandemia.

¿Cómo ha impactado el aumento de las tasas a México?

México tiene una tasa de 11,25% y por la relación con Estados Unidos ha tenido que estar por delante de la curva. Aunque en los últimos meses no se ha movido. El tipo de cambio llegó a estar a 16,99 pesos por dólar, un nivel no visto desde 2015, grado de inversión, $60.000 millones en remesas, altas tasas de interés por parte del banco, se adelantó mucho la curva. Pero se tendrá que esperar la decisión de Estados Unidos con el dato de empleo que salió de 450.000 empleos en el sector privado.

¿Qué países en Latinoamérica considera usted serán o son impactados por el aumento de las tasas?

Todos los países que tienen una vinculación comercial con Estados Unidos, importante. En el caso de México es el 80%, algunos países están más identificados, pero creo que el continente tiene una correlación con Estados Unidos muy grande, entonces, creo que todos tendrán un impacto en mayor o menor grado. Y, además, Estados Unidos, sin poder controlar la inflación, creo que es el país que más se ve afectado.

Y, ¿cómo ve Panamá? ¿Cuáles serían los principales desafíos económicos y para el sector bancario frente a todas estas situaciones?

No quisiera ser pretencioso, no conozco tanto de Panamá. Conozco su belleza, que es excepcional, pero hasta donde veo están consolidándose fiscalmente. Crece al 10,8%, tiene una población de alrededor de entre 4 y 5 millones de habitantes; y si tuviese una mejor distribución del ingreso con ese nivel de crecimiento, y además pueden atraer inversión extranjera con el nearshoring y con el Canal de Panamá, puede ser muy beneficiado. Hay dos países que pueden ser beneficiados: México por la frontera y Panamá por el Canal. Entonces, traes ahí una manufactura y tienes a 100 km el barco o el buque que se va a llevar la mercancía. La pregunta es, ¿cómo capturar eso? Estas ventanas se abren, pero también se cierran. Hay que aprovechar esto en lo que está abierta y creo que México y Panamá pueden ser dos grandes aliados.

¿Cuáles serían sus recomendaciones para la banca, en medio de toda esta incertidumbre actual?

Debemos ser conscientes de que hay vientos de cola, hay inflación. Por lo menos en México, aunque ha ido disminuyendo, todavía hay un poco de inflación. Salió un dato en Estados Unidos muy prometedor, pero muy amenazante, se generaron más de 450.000 empleos del sector privado, lo que significa que a pesar de que han subido las tasas, entre 5,0% y 5,5%, en Estados Unidos, no han podido contener el crecimiento y el pleno empleo. ¿Eso qué significa? Probablemente mayores tasas de interés en Estados Unidos, y cuando hay mayores intereses en el nivel de consumo puede haber una recesión. México tiene una interconexión con Estados Unidos muy grande, y uno de los riesgos que vemos para México, en particular, es que si Estados Unidos tiene una mayor disminución en su actividad económica, pues se va a afectar el 80% de nuestras exportaciones en términos macro. Como industria, en la ciberseguridad, en los ciberataques, las políticas monetarias de los diferentes países y en el mundo fintech, nosotros ya estamos convergiendo hacia el mundo fintech. Entonces, yo creo que sí hay retos y hay retos políticos también. Panamá tendrá elecciones el próximo año y México también, y los países se están moviendo hacia visiones distintas a las que teníamos. Creo que hay varios retos y elementos que nos deben tener muy pendientes.

¿Cómo pinta el panorama de Panamá para finales de este año y principios de 2024?

Panamá es muy interesante, un país pequeño, pero con crecimiento de 10% y una consolidación fiscal, me parece que habla muy bien de lo que están haciendo en las políticas públicas, y si además logran acabar de salir de las listas grises de las que tanto hablan, de Gafi, y se normalizan las relaciones, me parece que Panamá tiene un futuro muy prometedor. Y si además se empieza a ver también el tema de cobre, las materias primas (...) fundamentales, estoy seguro de que Panamá con el Canal también podrá ser uno de los países que se pueden beneficiar más del nearshoring y del friendshoring o de las instituciones grandes de importación. Imagínate tener aquí cadenas de suministro que además estén ya a un km de embarcarse para poder ir al Pacífico o al Atlántico. Me parece que si Panamá entiende eso de una forma adecuada, tiene una gran oportunidad de mayor crecimiento, además de ese 10%.