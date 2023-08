DISRUPT-IT 2023 promocionará el ecosistema digital panameño

Las autoridades de Senacyt, Itse, ProPanamá y Ampyme durante el lanzamiento de DISRUPT-IT 2023. Cedida

La Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec) lanzó la edición 2023 de su evento anual de tecnología DISRUPT-IT, mediante el cual busca impulsar el ecosistema digital y aumentar la competitividad en el país.

DISRUPT-IT se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre en el centro de convenciones de la Ciudad del Saber. Durante su jornada se presentarán las últimas tecnologías y tendencias, como son: realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, robótica, entre otros, que representan las distintas ofertas tecnológicas que se están desarrollando en Panamá.

En su It Show se presentarán conferencias nacionales e internacionales abordando temas de tendencias e interés como la inteligencia artificial, fintech y el futuro disruptivo. Entre los panelistas figuran:

Chris Colbert, exdirector gerente del Harvard Innovation Labs con su conferencia “Technology is Dead.”

Mónica Taher, vicepresidente de Mercadeo para Rocketfuel con la conferencia “Creando una nueva era del fintech”. También habrá un panel de mujeres en fintech con empresarias líderes del sector.

Farooq Anjum, profesor asociado de la Universidad de Harrisburg con la conferencia de “AI'S Promise and Peril: Charting a Course for Business Success”.

Durante este encuentro habrá espacios de networking para que los participantes puedan fortalecer y expandir su red de contactos y sus relaciones comerciales con potenciales clientes y aliados.

“Estamos complacidos por este gran aporte al país de Capatec, que a través del DISRUP-IT busca cumplir con sus principales objetivos, que son: promoción del ecosistema de innovación y tecnología, promoción de la estrategia Panamá hub digital, impulsar la digitalización de las empresas, Identificación de oportunidades de negocio a los participantes, entre otros”, señaló Carolina De La Guardia, vicepresidenta de Capatec.

De La Guardia recalcó que este evento anual a través de los años ha reunido a más de 4.000 personas, 25 conferencistas de primer nivel, 500 empresas líderes en el ámbito tecnológico y más de 10 instituciones académicas.

Por ello, destacó que “el principal objetivo de Capatec es fortalecer el ecosistema de innovación y tecnología en el país, ofreciendo oportunidades mediante la realización de programas y proyectos que permiten el desarrollo de la industria local e internacional, a través de un evento como DISRUPT-IT que busca establecer a Panamá como un hub digital para la región”.

Como socios estratégicos para DISRUPT-IT 2023 estará la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), el Instituto Técnico Superior Especializado (Itse), Fundación Ciudad del Saber, la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (ProPanamá), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Óscar Ramos, director de Ampyme, comentó por su parte que DISRUPT-IT es una plataforma para incentivar, innovar y crear emprendedores por definición. Indicó que se están involucrando junto con otros entes gubernamentales “en este ecosistema de promoción de la innovación para poder crear un marco legal que permita que Panamá se convierta en un hub del emprendimiento a nivel mundial”.