La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sancionó con $750 mil a las empresas Petrolera Nacional, S. A., The Shell Company (W.I.) Limited, Compañía Texaco de Panamá, S. A. (The Texaco Company Of Panama, S.A., hoy Compañía Chevron de Panamá, S. A.), Esso Standard Oil, S. A. y Petróleos Delta, S. A. por infringir la ley en materia de competencia por realizar práctica monopolística absoluta, al combinarse para concertar y fijar los precios del transporte de combustible que era cobrado a las estaciones de servicio.

Mediante un comunicado de prensa la Acodeco informó que la Dirección Nacional de Libre Competencia, a través de resoluciones administrativas, impuso la sanción al grupo de empresas tras culminar un largo proceso en las instancias judiciales correspondientes.

En la nota confirmó que igualmente, por la comisión de práctica monopolística relativa, al ejercer su poder, cada una de ellas de manera individual, ante las estaciones de servicio para imponerles precios u otras condiciones que debían cumplir dichas estaciones al revender bienes o prestar sus servicios; todo lo anterior con el objeto o efecto de desplazar a estos agentes económicos del mercado pertinente.

Agotada la etapa procesal, la Dirección Nacional de Libre Competencia ha impuesto las multas de acuerdo a la norma aplicable que, al tratarse de un caso de vieja data, es la Ley No. 29 de 1996 (hoy, Ley No. 45 de 2007), en el caso de la práctica monopolística absoluta la sanción máxima es de $100 mil y en el caso de la práctica monopolística relativa la suma máxima es de $50 mil para cada una de las empresas petroleras.

El total de la sanción impuesta por esa institución, asciende a un monto de $750 mil a favor del Tesoro Nacional, basándonos en el fundamento de derecho aplicable.