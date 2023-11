López Obrador promete 3.000 habitaciones de hotel y torneo de tenis en Acapulco tras Otis

Fotografía cedida hoy por Presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia de México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido este jueves que en Acapulco habrá 3.000 habitaciones de hotel en marzo próximo y se celebrará el Abierto Mexicano de Tenis en febrero después de una reunión con empresarios turísticos para la reconstrucción tras el huracán Otis.

“Ayer estuvimos reunidos con empresarios y están ayudando y también ya llegamos al acuerdo para que se tengan más de 3.000 habitaciones para marzo y abril, que inicie el Tianguis Turístico, ya está el compromiso de Juan Antonio Hernández, que tiene dos o tres hoteles, para que empiecen a funcionar”, ha declarado el mandatario.

En su conferencia matutina, también ha revelado que mantendrá en Acapulco el Abierto Mexicano de Tenis, uno de los principales torneos de este deporte en México, aunque apenas el miércoles trascendió que los organizadores analizaban sedes alternativas.

“Va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco, en febrero, y me decía (Hernández) que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis, me comprometí a tratarlo aquí", ha dicho.

López Obrador ha prometido que "para entonces la mayoría de la gente de Acapulco ya va a estar en sus viviendas reparadas, ya va a tener sus enseres (domésticos), ya va a estar regresando a la normalidad".

El mandatario se ha comprometido a que en diciembre vuelva el turismo a Acapulco, la ciudad más impactada por el huracán y uno de los principales puntos turísticos de México, con más de 20 kilómetros de playa.

"Nos importan mucho estos eventos porque necesitamos poner de pie a Acapulco y decir: está abierto Acapulco, ya hay hoteles”, ha comentado.

Este miércoles se cumplieron dos semanas del azote de Otis, que tocó tierra el 25 de octubre como categoría 5 en el sureño estado de Guerrero, donde rompió el récord de intensificación de un ciclón en México y dejó al menos 48 muertos, más de 300 hoteles destruidos y a cerca de 250.000 personas sin vivienda.

El Gobierno de México anunció 61.313 millones de pesos (cerca de 3.268 millones de euros) para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero, pero Fitch calculó en 16.000 millones de dólares (en torno a 14.940 millones de euros) las pérdidas catastróficas.

López Obrador se reunió en el Palacio Nacional el miércoles con dueños de hoteles en Acapulco, como Hernández, el magnate Carlos Slim, y representantes del hotel Las Brisas, de Grupo Vidanta y Mundo Imperial.

“Estamos avanzando, sí vamos a lograr el propósito de que se tengan más de 30 hoteles para finales de marzo funcionando y otras actividades”, ha asegurado.