Siembra de arroz en Panamá avanza a buen ritmo

En la imagen se muestra un cultivo de arroz. Cedida

La siembra de arroz, en el año agrícola 2023-2024, avanza a buen ritmo, detalla el informe semanal elaborado por la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

Hasta el 10 de noviembre, se habían sembrado 78,639.7 hectáreas (Ha) de arroz, a nivel nacional, divida en 1,408 productores. Lo que representa un 84.8%, de la programación anual (92,757 hectáreas).

La mayor parte de la superficie sembrada (91.9%) es secano, es decir, la planta depende de la lluvia, y según el tipo de la semilla o germoplasma, la misma puede adaptarse y ser resistente a las adversidades de la zona productiva, como a hongos y enfermedades. Mientras que, el 8.1% corresponde a arroz con sistema de riego.

El arroz en secano es desarrollado por 1,323 productores, los cuales trabajan en 72,273 Ha. Mientras que, el de sistema de riego, lo trabajan 85 productores, en 6,366.7 Ha.

El Mida estima que, cuando se finalice el año agrícola, se van a poder cosechar 437,106 toneladas métricas de producto, o sea, unos 9,616,332 quintales, con rendimiento promedio de 104 quintales por Ha.

Hasta el momento, la provincia que mayor porcentaje de arroz está sembrando es Chiriquí, 18,877.7 Ha, repartidas entre 573 productores (24% del producto nacional); le sigue Panamá Este, con 17,430.4 Ha entre 139 productores (22.2% del total); luego viene Veraguas, con 10,941.3 Ha entre 183 productores (13.9%); después viene Coclé con 10,068.4 Ha entre 223 productores(12.8%); Darién continúa en la lista, con 9,440.4 Ha entre 93 productores (12%) y Los Santos con 9,440.4 Ha entre 93 productores (11.7%).

Las provincias de menor injerencia en la siembra del principal grano de consumo nacional son: Herrera, con 2,658.2 Ha entre 41 productores y Panamá Oeste, con 1.5 Ha, que pertenecen a un productor (0.1%).

En noviembre de 2022, se habían sembrado 82,895.7 hectáreas, lo que representa una disminución de 4,000 hectáreas, entre ambos años. No obstante, faltan algunas semanas para finalizar este mes, por lo que, las cifras pueden emparejarse.

Otro apartado en donde se ha disminuido este año agrícola, respecto al mismo periodo del año anterior, ese en la cantidad de productores que siembran arroz, pasando de 1,465 productores, en 2022, a 1,408 para este año.

El fenómeno de El Niño

Uno de los grandes desafíos que enfrenta el agro en la región y Panamá es la presencia del fenómeno de El Niño, el cual hará que se exacerbe el déficit de lluvias probablemente hasta junio de 2024, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés).

El Mida anunció, a principios de junio, que las lluvias se retrasarían hasta finales del próximo diciembre, por lo que decretaron, el 30 de mayo, un Estado de Emergencia Ambiental y destinaron $10 millones como apoyo al sector primario del país.

El titular del Mida, Augusto Valderrama dijo, en conferencia de prensa, que ese dinero es destinado a la construcción de pozos profundos, abrevaderos, represas, cosecha de agua y caminos de producción, con el objetivo de que los ganaderos y agricultores tengan el agua suficiente para sus animales y producción agrícola en la temporada seca.

Según Valderrama, el Ejecutivo "ha insistido en una política de sostenibilidad en la cosecha de agua, para tener suficiente en la temporada seca".

En ese entonces, el titular de la entidad indicó que la declaración de emergencia ambiental "permitiría avanzar más rápido y transparentemente para apoyar a los pequeños productores, como se ha hecho con la rehabilitación de 40 represas en el Arco Seco, más de 1,000 abrevaderos y 2,000 pozos profundos".

El informe 'El Niño to return in 2023 following a three-year La Niña phase', emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a finales de abril, plantea que América Central y el Caribe, son las zonas donde se espera mayor impacto de este fenómeno.