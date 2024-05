En un entorno más preocupado por encontrar “culpables” que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos, se siguen recibiendo señales de un acelerado deterioro de la situación económica y laboral del país, que no se va a resolver simplemente “identificando quienes son los buenos y quienes son los malos”.

Indicios del deterioro económico y laboral

País fragmentado y polarizado

Quizás el aspecto más relevante de este panorama no sea la pérdida del grado de inversión, sino la pérdida de nuestra capacidad de diálogo, que según Fitch, fue clave en la pérdida del grado de inversión.

The Economist advertía el deterioro de la gobernabilidad

En un informe publicado el 16 de julio 2020, The Economist alertó del deterioro de la credibilidad del gobierno, indicando que éste necesitaba “restaurar rápidamente” la confianza pública en su administración, o corría el riesgo de que se dieran disturbios sociales.

Luego, el 17 de marzo del 2021, la Unidad de Inteligencia de The Economist publicó un informe titulado “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), donde hizo un análisis del creciente riesgo que el populismo y la pérdida de credibilidad de los gobiernos representan para el clima empresarial y la inversión extranjera en la región.

Según el semanario inglés, la pérdida de confianza y la inefectividad del gobierno en un entorno de presión populista representan un grave riesgo para las inversiones en nuestro país. La advertencia fue clara y directa.

Con la crisis minera de octubre-noviembre 2023, “se cumplió la profecía” de The Economist, con los resultados que ya conocemos.