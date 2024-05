Camacho, ‘Chello’ Gálvez y Castañeda, las figuras de RM para presidir la Asamblea

Definidas las 71 curules de la Asamblea Nacional, y en espera de algunas impugnaciones, comienzan las primeras reuniones de las diversas bancadas legislativas para lograr el control de este órgano del Estado a partir del próximo 1 de julio. Ese día se elige la junta directiva para el primer periodo ordinario del quinquenio que termina el 30 de junio de 2025.

Incluso ya dentro de la bancada de los futuros oficialistas partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, quienes suman 16 diputados (14 de RM y 2 de Alianza) se mencionan nombres de posibles aspirantes a presidir la Asamblea Nacional. Dentro de estos figuran los experimentados políticos Luis Eduardo Camacho, el veterano diputado Sergio “Chello” Gálvez y la exdiputada Dana Castañeda.

Los tres tienen experiencia en el manejo legislativo. Camacho ya fue subsecretario de este órgano del Estado, Castañeda fue diputada por dos periodos y fungió como secretaria general en el actual periodo legislativo, mientras que Gálvez fue presidente de la Asamblea por dos periodos durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Castañeda aún espera la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), tras apelar un fallo de la jueza segunda administrativa electoral, Edmara Jaén, que la inhabilitó como candidata a diputada para el circuito 2-3 (La Pintada, Natá y Olá), en la provincia de Coclé, debido a que no renunció a tiempo al cargo de subsecretaria de la Asamblea Nacional, tal como exige el Código Electoral.

Por el lado del partido Cambio Democrático (CD), que cuenta con 8 diputados electos, el panorama no luce tan claro aún, y aunque el presidente de esta agrupación política Rómulo Roux ya se reunió con los ocho diputados electos, según fuentes a lo interno de CD no se descarta que algunos de sus diputados decida respaldar las aspiraciones políticas de RM y Alianza dentro del Legislativo.

Tampoco se descarta que uno de los diputados de CD sea considerado como figura de consenso por la bancada de diputados independientes, con el respaldo de la bancada panameñista y diputados de otras bancadas para intentar tomar el control de la Asamblea, pero con un rol de oposición al futuro gobierno.

Quien aspire a dominar la junta directiva de la Asamblea deberá contar con el respaldo de 36 diputados, es decir, la mayoría simple.

También se ha conocido que la bancada independiente mayoritaria con 20 miembros, 19 de ellos integrantes de la coalición Vamos, ya ha tendido puentes con diputados de otras bancadas para lograr el dominio del legislativo, pero con una figura de partido “opositor” a la cabeza con algo de experiencia, pero evitando que uno de ellos, todos independientes “novatos”, presida el Legislativo y que las críticas no sean dirigidas hacia ellos, conscientes de que en este periodo el gobierno llevará al pleno legislativo proyectos de ley muy polémicos.

El propio Camacho frente a las aspiraciones de los diputados independientes indicó en su cuenta de X que: “La política es sencilla, pero hay gente que la hace complicada, al partir de análisis errados. Así como alguien que nos quiso hacer creer en campaña que 8x4 era 40; algunos medios del poder económico y político tradicional, nos quieren convencer de que 20 es igual a 36”.

Por el lado de la bancada del Partido Panameñista, ya dieron a conocer algunas de sus aspiraciones políticas al menos en cuando a lo que debe ser la transformación de la Asamblea en transparencia y reducción de su presupuesto, un discurso inclinado hacia lo planteado por los diputados de la bancada independiente.

La bancada panameñista aboga para que se conforme para el 1 de julio una directiva y secretaría “que refleje la voluntad popular que escogió una Asamblea sin mayoría para un solo partido o grupo”.

Por el lado del Movimiento Otro Camino (Moca), el diputado electo Ernesto Cedeño, al ser consultado si ha habido acercamientos con otros partidos o diputados independientes para lograr un consenso y alcanzar la mayoría en el Legislativo este 1 de julio, dijo no tener idea de estos encuentros.

”Nadie me ha llamado para reuniones y yo no soy un ‘yes man’. A mí me tienen que convencer con argumentos”, exclamó.

Mientras que el diputado electo por la libre postulación Betserai Richards se limitó a indicar que “hasta ahora no hemos podido cuadrar nada sobre la junta directiva de la Asamblea”. |