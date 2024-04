Acodeco reporta más de $7 millones en quejas contra planes vacacionales

Desde el año 2009 hasta marzo de 2024, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido 1.882 quejas por $7.304.639 contra agentes económicos dedicados a vender planes vacacionales en todo el país, según los reportes estadísticos de la entidad.

Los principales motivos de estos reclamos fueron por: cláusulas abusivas, con 587 casos por $3.424.988,17 que fue el principal motivo de estos reclamos, seguido de la falta de información (430 por $1.145.491,31), incumplimiento de contrato (288 quejas por $1.447.631,34), devolución de dinero (161 por $441.295,89) y resolución de contrato (120 por $244.827,52).

Aunque también se registran reclamos por incumplimiento de servicio (109 por $126.910,88), anulación de contrato (48 por $208.880,49), cobro indebido (34 por $39.793,18), aclaración de contrato (31 por $112.021,70) y venta engañosa (26 por $31.301,50), detalla el reporte.

Los agentes con más quejas recibidas por planes vacacionales son: Decameron (379), Continental Voyages PTY, S.A. (173), El Poblado Resort Club & Services (138), Buenventura Travels (122), Playa Blanca Signature, S.A. (107), VIP Global Marketing S.A. (102), Resorts Comerciales Independientes (84), Promotora Turística de Panamá (52), National Travel Club (51), Networks Vacation (49) y Conexiones Panamá Marketing, S.A. (41).

En su reporte, la Acodeco advirtió que ha observado reiterados reclamos de consumidores contra empresas, cuyo modus operandi es la “invitación” a una cena informativa sobre las bondades de adquirir un paquete vacacional, tales como descuentos y estadías gratuitas en diversos destinos turísticos, dentro y fuera del país, resaltando a su vez la condición de tarjetahabiente de los futuros clientes.

“Con propuestas donde incluso les ofrecen supuestas facilidades de financiamiento del costo total del plan, en caso de no poder concretar el pago requerido dentro del contrato, cuyo monto sobrepasa el límite de su tarjeta de crédito, o indicándoles que de no querer continuar, el monto pagado les sería reembolsado”, dijo.

Recomendó a los consumidores, que antes de suscribir un contrato para adquirir un paquete o plan vacacional, se debe obtener la mayor información posible de la empresa dedicada a esta actividad. Verificar la dirección exacta o domicilio actual en el país, los antecedentes, opiniones y experiencias de otros compradores sobre los servicios ofrecidos por el proveedor; no dejarse seducir por ofertas maravillosas a primera vista y no facilitar su tarjeta de crédito si no está seguro de la transacción.

También recordó que, ante cualquier ofrecimiento de un crédito adicional, esto le corresponde al consumidor con el banco; leer con detenimiento todas las cláusulas del contrato antes de firmarlo, confirmando a su vez, que la información brindada verbalmente por el representante de la empresa coincida con la establecida por escrito dentro del contrato; y finalmente, conservar todo documento firmado y extendido por el proveedor, para acreditar la relación de consumo así como los pagos efectuados.