Actuaciones de la agencia de competencia

Para velar y que se salvaguarden condiciones de competencia justa en los distintos mercados, es necesario que existan agencias de competencia autónomas en su operación, como lo es el caso de Panamá, desde poco antes de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos países cuentan con el 98% del comercio mundial. Se defiende la sana competencia entre las empresas que participan en los mercados cuando se hace cumplir la ley que garantiza una “cancha nivelada para todos los jugadores”. La libre competencia nos beneficia a todos, como consumidores, y a las empresas haciéndolas más eficientes, ofreciendo mejores bienes y servicios, a mejores precios para todos.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), tiene por ley, diversas actuaciones, en las que el equipo jurídico y económico, de la Dirección Nacional de Libre Competencia, participa diligentemente en cada una de ellas, con experiencia, probidad y profesionalismo.

Estas funciones podemos resumirlas en dos grandes grupos: defensa de la competencia, tal cual como está en el nombre de la institución, y la promoción de la cultura de competencia. En la defensa, se incluyen las acciones coercitivas a empresas que realizan prácticas anticompetitivas, y en promoción las actuaciones dirigidas a fomentar la competencia en los mercados privados y en las actuaciones de la administración pública. Dentro de lo que es defensa de la competencia están: el control de concentraciones económicas y las investigaciones de las prácticas monopolísticas. En la promoción se realizan trabajos como: los estudios de mercado, opiniones en análisis regulatorio y la promoción de la cultura de la competencia propiamente dicha, a todos los actores, consumidores, empresas y administración pública.

En nuestra actual coyuntura, se hace indispensable que los tomadores de decisiones actuales y futuros, en las empresas privadas (gerentes, dueños, profesionales, etc.) conozcan y cumplan la ley de competencia, así como los hacedores de leyes, decretos, normas técnicas, etc.; de manera que se cumplan los principios de la cultura de competencia y los principios de regulación económica eficiente (necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión, eficiencia, transparencia, accesibilidad, seguridad jurídica, simplicidad, eficacia y no discriminación).

Con la digitalización de la información y la masificación del internet han surgido mercados más amplios y complejos, que requieren seguir fortaleciendo la institucionalidad de la agencia de competencia, como parte de la mejora continua estatal, de manera que pueda de forma eficiente y eficaz defender y promocionar la libre competencia donde ella sea posible y deseable, para que redunde en beneficios del sistema, no solo económico, sino político, tecnológico, social y cultural, con los mejores resultados para todos los consumidores residentes en nuestra nación.